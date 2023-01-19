Windows 11'de yeni sorun: Sistem geri yükleme, programları bozuyor

Microsoft, kullanıcıların MSIX paket formatında dağıtılan uygulamaları kullanırken çeşitli hatalarla karşılaşabileceklerini söylüyor. Çoğunlukla uygulamanın açılmadığını belirten uyarı mesajı çıkıyor. Bazı durumlarda uygulamanın Başlat menüsünde kopyası yer alırken, bazen uygulama başlatma sırasında donuyor.
Windows 11’de sistem geri yükleme sonrası karşılaşılabilen hatalar şu şekilde belirtildi:
- “Bu uygulama açılamıyor” uyarı mesajı
- Uygulamanın Başlat menüsünde birden fazla kez çıkması
- Uygulama başlatılırken yanıt vermeme
- G/Ç hatası sonrası uygulamanın yanıt vermemesi ve ardından kilitlenmesi
Microsoft, uygulamanın Windows Mağazası’ndan veya orijinal kaynağından yeniden yüklenmesiyle sorunun çözülebileceğini söylüyor. Bir diğer çözüm önerisi, Windows Update’i çalıştırmak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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