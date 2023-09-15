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    Windows 11’e ekran görüntüsünden metin kopyalama ve dahası geldi: İşte yenilikler

    Windows Fotoğraflar uygulaması arka planı bulanıklaştırırken Ekran Alıntısı Aracı da PC veya Android ekran görüntülerinizdeki metinlerin kopyalanabilmesini sağlayacak.
    Windows 11’e ekran görüntüsünden metin kopyalama ve dahası geldi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Ekran Alıntısı Aracı ve Fotoğraflar uygulamasını, ekran görüntülerinden metin kopyalama ve fotoğraflara arka plan bulanıklığı ekleme gibi kullanışlı özelliklerle elden geçiriyor. Canary ve Dev Kanallarındaki Windows Insider'lar artık Windows 11 için Ekran Alıntısı Aracı ve Fotoğraflar uygulamalarının güncellenmiş sürümlerine erişebiliyor. Özellikler ilerleyen dönemlerde son kullanıcılara da gelecek.

    Ekran görüntülerinde metinleri kopyalama geliyor

    Windows 11’e ekran görüntüsünden metin kopyalama ve dahası geldi Tam Boyutta Gör
    Ekran Alıntısı Aracı'nın test sürümü artık ekran görüntülerindeki metni algılayabilen ve metni uygulamalarda paylaşmanıza olanak tanıyan bir metin kopyalama özelliği sunuyor. Bu özellik, modern Android telefonlarda ya da iOS cihazlarda bulunan resimlerden metin kopyalama özelliğine benziyor. Ancak Microsoft, görüntülerdeki e-postaları ve telefon numaralarını otomatik olarak düzenlemenize ve gizlemenize olanak tanıyan bir özellik daha ekledi. Bir ekran görüntüsünü paylaşmadan önce redakte etmek istediğiniz metni de seçebilmek mümkün.

    Microsoft bunu aynı zamanda bir ekosistem haline getiriyor. Eğer telefonunuz Phone Link ile Windows 11’e bağlıysa, cihazınızda çektiğiniz ekran görüntüsünü doğrudan Ekran Alıntısı Aracı'na çekebilir ve metin içeriyorsa metni kolayca kopyalayabilirsiniz.

    Fotoğraflar uygulamasına doping

    Windows 11’e ekran görüntüsünden metin kopyalama ve dahası geldi Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Windows 11'deki fotoğrafla ilgili yeni özellikleri ana Windows Fotoğraflar uygulamasını da kapsıyor. Canary ve Dev Channel test kullanıcıları artık arka plan bulanıklaştırma, OneDrive fotoğraflarında içerik arama, konum arama ve Samsung ile Google hareketli fotoğraflar için destek içeren güncellenmiş Fotoğraflar uygulamasını test edebilirler.
    Windows 11’e ekran görüntüsünden metin kopyalama ve dahası geldi Tam Boyutta Gör
    Arka plan bulanıklaştırma, bir fotoğraftaki arka planı otomatik olarak bulacak ve özneyi vurgulayıp arka planı bulanıklaştıracak. Bu bulanıklaştırmanın şiddetini de ayarlamak mümkün. Ayrıca bulanıklaştırılan alanlar da seçilebilecek. OneDrive tarafına ise fotoğraf bazlı arama özelliği geliyor. Örneğin içinde araba olan fotoğrafları arayabileceksiniz. Web'deki OneDrive da benzer bir özelliğe sahip, dolayısıyla bunun yakında Windows Fotoğraflar uygulamasının bir parçası olacağını görmek güzel. Konum arama özelliği de belirli bir bölgede çekilmiş fotoğrafları bulmayı kolaylaştırıyor. Bu küçük eklemeler, Windows 11’in etkinliğini artırıyor.

    Microsoft ayrıca önümüzdeki hafta, 21 Eylül’de New York'ta Windows, Office, Surface, Bing ve daha fazlası için yapay zeka destekli özellikler hakkında yeni şeyler duyuracağı bir etkinlik düzenleyecek. Burada Windows Copilot gibi önceki duyuruların da detaylandırılmasını bekliyoruz.

    Kaynakça https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/09/14/windows-photos-gets-background-blur-search-motion-photo-support-and-other-enhancements/ https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/09/14/new-updates-for-snipping-tool-and-phone-link-begin-rolling-out-to-windows-insiders/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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