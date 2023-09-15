Windows 11’e ekran görüntüsünden metin kopyalama ve dahası geldi: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Microsoft, Ekran Alıntısı Aracı ve Fotoğraflar uygulamasını, ekran görüntülerinden metin kopyalama ve fotoğraflara arka plan bulanıklığı ekleme gibi kullanışlı özelliklerle elden geçiriyor. Canary ve Dev Kanallarındaki Windows Insider'lar artık Windows 11 için Ekran Alıntısı Aracı ve Fotoğraflar uygulamalarının güncellenmiş sürümlerine erişebiliyor. Özellikler ilerleyen dönemlerde son kullanıcılara da gelecek.

Ekran görüntülerinde metinleri kopyalama geliyor

Tam Boyutta Gör Ekran Alıntısı Aracı'nın test sürümü artık ekran görüntülerindeki metni algılayabilen ve metni uygulamalarda paylaşmanıza olanak tanıyan bir metin kopyalama özelliği sunuyor. Bu özellik, modern Android telefonlarda ya da iOS cihazlarda bulunan resimlerden metin kopyalama özelliğine benziyor. Ancak Microsoft, görüntülerdeki e-postaları ve telefon numaralarını otomatik olarak düzenlemenize ve gizlemenize olanak tanıyan bir özellik daha ekledi. Bir ekran görüntüsünü paylaşmadan önce redakte etmek istediğiniz metni de seçebilmek mümkün.

Microsoft bunu aynı zamanda bir ekosistem haline getiriyor. Eğer telefonunuz Phone Link ile Windows 11’e bağlıysa, cihazınızda çektiğiniz ekran görüntüsünü doğrudan Ekran Alıntısı Aracı'na çekebilir ve metin içeriyorsa metni kolayca kopyalayabilirsiniz.

Fotoğraflar uygulamasına doping

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Windows 11'deki fotoğrafla ilgili yeni özellikleri ana Windows Fotoğraflar uygulamasını da kapsıyor. Canary ve Dev Channel test kullanıcıları artık arka plan bulanıklaştırma, OneDrive fotoğraflarında içerik arama, konum arama ve Samsung ile Google hareketli fotoğraflar için destek içeren güncellenmiş Fotoğraflar uygulamasını test edebilirler.

Tam Boyutta Gör Arka plan bulanıklaştırma, bir fotoğraftaki arka planı otomatik olarak bulacak ve özneyi vurgulayıp arka planı bulanıklaştıracak. Bu bulanıklaştırmanın şiddetini de ayarlamak mümkün. Ayrıca bulanıklaştırılan alanlar da seçilebilecek. OneDrive tarafına ise fotoğraf bazlı arama özelliği geliyor. Örneğin içinde araba olan fotoğrafları arayabileceksiniz. Web'deki OneDrive da benzer bir özelliğe sahip, dolayısıyla bunun yakında Windows Fotoğraflar uygulamasının bir parçası olacağını görmek güzel. Konum arama özelliği de belirli bir bölgede çekilmiş fotoğrafları bulmayı kolaylaştırıyor. Bu küçük eklemeler, Windows 11’in etkinliğini artırıyor.

Yıllardır beklenen Paint özelliği nihayet geldi 6 gün önce eklendi

Microsoft ayrıca önümüzdeki hafta, 21 Eylül’de New York'ta Windows, Office, Surface, Bing ve daha fazlası için yapay zeka destekli özellikler hakkında yeni şeyler duyuracağı bir etkinlik düzenleyecek. Burada Windows Copilot gibi önceki duyuruların da detaylandırılmasını bekliyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11’e ekran görüntüsünden metin kopyalama ve dahası geldi