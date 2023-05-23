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    Anlık Bildirim

    Karşınızda Windows Copilot: Windows 11 için yapay zeka kişisel asistan duyuruldu

    Microsoft, yapay zeka araçlarını neredeyse her ürününe entegre etmeye devam ediyor. Firma beklendiği gibi Windows 11 için yapay zeka kişisel asistan Windows Copilot'u duyurdu.
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    Windows 11 için yapay zeka kişisel asistan: İşte Windows Copilot! Tam Boyutta Gör
    Cortana’yı hatırlayan var mı? Görünüşe göre kimsenin hatırlamasına gerek kalmayacak zira Microsoft, Windows 11'e bir Copilot yapay zeka asistanı ekliyor. Edge, Office uygulamaları ve hatta GitHub'da gördüğümüz Copilot kenar çubukları gibi, Windows Copilot da doğrudan Windows 11'e entegre edilecek ve tüm uygulama ve programlarda görev çubuğundan açılıp kullanılabilecek.

    Microsoft'un Windows ve cihazlardan sorumlu başkanı Panos Panay, "Windows Copilot yan çubuğu bir kez açıldığında, uygulamalarınız, programlarınız ve pencereleriniz arasında tutarlı bir şekilde kalır ve kişisel asistanınız olarak hareket etmek için her zaman kullanılabilir" diye açıklıyor.

    Windows 11'e yapay zekalı kişisel asistan dopingi

    Windows 11 için yapay zeka kişisel asistan: İşte Windows Copilot! Tam Boyutta Gör
    Windows Copilot, uygulamalarda görüntülediğiniz içeriği özetleyebilecek, yeniden yazabilecek ve hatta açıklayabilecek. Genel olarak Bing Sohbette'te bulunan iletişim kutusuna çok benziyor, bu nedenle ona genel sorular ve genellikle bir arama motoruna sorabileceğiniz şeyler de sorulabilecek.

    Doğrudan Windows 11 görev çubuğundaki arama çubuğunun yerini almayacak ve bunun yerine, Cortana'nın Windows 10'da görev çubuğunda kendi özel alanına sahip olması gibi, onun yanında ayrı bir Copilot düğmesi olacak. Microsoft'a göre Windows Copilot bir "kişisel asistan" olacak. Dolayısıyla Cortana’yı tozlu raflara kaldırmanın zamanı yazılım devi için gelmiş diyebiliriz.

    Windows Copilot, doğrudan Windows 11’e entegre edildiğinden yapabilecekleri oldukça geniş. Mesela "odaklanabilmem için ayarlarımı yapılandır” gibi istemler yapılabilecek. Dolayısıyla bu yeni özellik, Microsoft'un bu yılın başlarında görev çubuğuna eklediği temel Bing Sohbet bağlantısından çok daha fazlası olacak.

    Eklentiler Windows Copilot'ta kullanılabilecek

    Windows 11 için yapay zeka kişisel asistan: İşte Windows Copilot! Tam Boyutta Gör
    Windows Copilot, Bing Sohbet ile aynı temeller üzerine inşa edildiğinden Microsoft, geliştiricilerin Bing veya OpenAI'ın ChatGPT'si için yazılmış eklentileri bu yapay zeka destekli asistana genişletmelerine bile izin veriyor. Bu da, geliştiricilerin ChatGPT ve Bing için oluşturdukları pek çok yeni fonksiyonun ve gelecekteki iyileştirmelerin otomatik olarak Windows Copilot'a gelmesini mümkün kılıyor.

    Panay'ın Ocak ayında "Yapay zeka Windows'ta her şeyi nasıl yapacağınızı yeniden şekillendirecek" demesinin ardından Microsoft son altı aydır Windows'a yapay zeka özellikleri ekleme konusunda ipuçları veriyordu. Pek çok kişi Microsoft'un Windows'un bir sonraki ana sürümüne kadar beklemesini bekliyordu, ancak şirket bunun yerine Windows AI hedeflerini erkenden hayata geçiriyor.

    Microsoft, Windows Copilot'u mevcut Windows 11 kullanıcılarına daha geniş bir şekilde sunmadan önce Haziran ayında halka açık olarak test etmeye başlayacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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