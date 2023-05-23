Karşınızda Windows Copilot: Windows 11 için yapay zeka kişisel asistan duyuruldu

Tam Boyutta Gör Cortana’yı hatırlayan var mı? Görünüşe göre kimsenin hatırlamasına gerek kalmayacak zira Microsoft, Windows 11'e bir Copilot yapay zeka asistanı ekliyor. Edge, Office uygulamaları ve hatta GitHub'da gördüğümüz Copilot kenar çubukları gibi, Windows Copilot da doğrudan Windows 11'e entegre edilecek ve tüm uygulama ve programlarda görev çubuğundan açılıp kullanılabilecek.

Microsoft'un Windows ve cihazlardan sorumlu başkanı Panos Panay, "Windows Copilot yan çubuğu bir kez açıldığında, uygulamalarınız, programlarınız ve pencereleriniz arasında tutarlı bir şekilde kalır ve kişisel asistanınız olarak hareket etmek için her zaman kullanılabilir" diye açıklıyor.

Windows 11'e yapay zekalı kişisel asistan dopingi

Tam Boyutta Gör Windows Copilot, uygulamalarda görüntülediğiniz içeriği özetleyebilecek, yeniden yazabilecek ve hatta açıklayabilecek. Genel olarak Bing Sohbette'te bulunan iletişim kutusuna çok benziyor, bu nedenle ona genel sorular ve genellikle bir arama motoruna sorabileceğiniz şeyler de sorulabilecek.

Doğrudan Windows 11 görev çubuğundaki arama çubuğunun yerini almayacak ve bunun yerine, Cortana'nın Windows 10'da görev çubuğunda kendi özel alanına sahip olması gibi, onun yanında ayrı bir Copilot düğmesi olacak. Microsoft'a göre Windows Copilot bir "kişisel asistan" olacak. Dolayısıyla Cortana’yı tozlu raflara kaldırmanın zamanı yazılım devi için gelmiş diyebiliriz.

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Windows Copilot, doğrudan Windows 11’e entegre edildiğinden yapabilecekleri oldukça geniş. Mesela "odaklanabilmem için ayarlarımı yapılandır” gibi istemler yapılabilecek. Dolayısıyla bu yeni özellik, Microsoft'un bu yılın başlarında görev çubuğuna eklediği temel Bing Sohbet bağlantısından çok daha fazlası olacak.

Eklentiler Windows Copilot'ta kullanılabilecek

Tam Boyutta Gör Windows Copilot, Bing Sohbet ile aynı temeller üzerine inşa edildiğinden Microsoft, geliştiricilerin Bing veya OpenAI'ın ChatGPT'si için yazılmış eklentileri bu yapay zeka destekli asistana genişletmelerine bile izin veriyor. Bu da, geliştiricilerin ChatGPT ve Bing için oluşturdukları pek çok yeni fonksiyonun ve gelecekteki iyileştirmelerin otomatik olarak Windows Copilot'a gelmesini mümkün kılıyor.

Panay'ın Ocak ayında "Yapay zeka Windows'ta her şeyi nasıl yapacağınızı yeniden şekillendirecek" demesinin ardından Microsoft son altı aydır Windows'a yapay zeka özellikleri ekleme konusunda ipuçları veriyordu. Pek çok kişi Microsoft'un Windows'un bir sonraki ana sürümüne kadar beklemesini bekliyordu, ancak şirket bunun yerine Windows AI hedeflerini erkenden hayata geçiriyor.

Microsoft, Windows Copilot'u mevcut Windows 11 kullanıcılarına daha geniş bir şekilde sunmadan önce Haziran ayında halka açık olarak test etmeye başlayacak.

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Windows 11 için yapay zeka kişisel asistan: İşte Windows Copilot!