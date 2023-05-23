Karşınızda Windows Copilot: Windows 11 için yapay zeka kişisel asistan duyuruldu

- Windows 11'e yapay zekalı kişisel asistan dopingi
- Eklentiler Windows Copilot'ta kullanılabilecek
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Microsoft'un Windows ve cihazlardan sorumlu başkanı Panos Panay, "Windows Copilot yan çubuğu bir kez açıldığında, uygulamalarınız, programlarınız ve pencereleriniz arasında tutarlı bir şekilde kalır ve kişisel asistanınız olarak hareket etmek için her zaman kullanılabilir" diye açıklıyor.
Windows 11'e yapay zekalı kişisel asistan dopingi
Doğrudan Windows 11 görev çubuğundaki arama çubuğunun yerini almayacak ve bunun yerine, Cortana'nın Windows 10'da görev çubuğunda kendi özel alanına sahip olması gibi, onun yanında ayrı bir Copilot düğmesi olacak. Microsoft'a göre Windows Copilot bir "kişisel asistan" olacak. Dolayısıyla Cortana’yı tozlu raflara kaldırmanın zamanı yazılım devi için gelmiş diyebiliriz.
Windows Copilot, doğrudan Windows 11’e entegre edildiğinden yapabilecekleri oldukça geniş. Mesela "odaklanabilmem için ayarlarımı yapılandır” gibi istemler yapılabilecek. Dolayısıyla bu yeni özellik, Microsoft'un bu yılın başlarında görev çubuğuna eklediği temel Bing Sohbet bağlantısından çok daha fazlası olacak.
Eklentiler Windows Copilot'ta kullanılabilecek
Panay'ın Ocak ayında "Yapay zeka Windows'ta her şeyi nasıl yapacağınızı yeniden şekillendirecek" demesinin ardından Microsoft son altı aydır Windows'a yapay zeka özellikleri ekleme konusunda ipuçları veriyordu. Pek çok kişi Microsoft'un Windows'un bir sonraki ana sürümüne kadar beklemesini bekliyordu, ancak şirket bunun yerine Windows AI hedeflerini erkenden hayata geçiriyor.
Microsoft, Windows Copilot'u mevcut Windows 11 kullanıcılarına daha geniş bir şekilde sunmadan önce Haziran ayında halka açık olarak test etmeye başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.