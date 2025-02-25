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    Anlık Bildirim

    Microsoft, reklam destekli ücretsiz Office sürümünü test ediyor

    Microsoft, Word, PowerPoint ve Excel'e sınırlı işlevsellikle erişim sağlayan Office'in reklam destekli ücretsiz bir sürümünü test ediyor. Bu sürümde dosyalar buluta kaydediliyor.

    Microsoft, reklam destekli ücretsiz Office sürümün Tam Boyutta Gör

    Microsoft, Word, PowerPoint ve Excel gibi popüler Office uygulamalarına ücretsiz erişim sunan, ancak reklam destekli yeni bir sürümü test etmeye başladı. Bu sürüm, Office Online’a benzer şekilde bazı kısıtlamalar içeriyor ancak önemli bir farkla: Kullanıcılar bu sürümü bilgisayarlarına indirip yerel olarak çalıştırabiliyor.

    Reklam destekli, bulut odaklı

    Şu ana kadar Microsoft 365 Online, Office araçlarını ücretsiz kullanmanın tek resmi yolu olarak biliniyordu. Ancak şirket, görünüşe göre bu konuda yeni alternatifler deniyor. Microsoft’un resmi duyurusunu yapmadığı bu yeni sürüm halihazırda sınırlı bir test programını kapsamında deneniyor. Bu yüzden Microsoft’un ana web sitesinde veya destek sayfalarında herhangi bir bilgiye rastlanmıyor.

    Microsoft, reklam destekli ücretsiz Office sürümün Tam Boyutta Gör

    Yeni sürümün en dikkat çekici özelliği, pencerelerin sağ tarafında yer alan büyük reklam alanları. Bu kısımda her birkaç saatte bir 15 saniyelik sessiz videolar oynatılıyor. Ayrıca, Microsoft’un Office Online sürümünde olduğu gibi, kullanıcılar yalnızca OneDrive’a dosya kaydedebiliyor.

    Dosyaları yerel depolamaya taşımak mümkün ancak bu ekstra bir adım gerektiriyor. Microsoft’un, kullanıcıları Microsoft 365 Premium aboneliğine yönlendirmek amacıyla bu yöntemi tercih ettiği düşünülüyor. Ücretli sürümde yapay zeka destekli öneriler, eklentiler ve gelişmiş veri analiz araçları gibi ek özellikler sunuluyor.

    Microsoft, reklam destekli ücretsiz Office sürümün Tam Boyutta Gör

    Bu reklam destekli sürüm yalnızca Windows işletim sistemi için değil, macOS için de bulunuyor. Kullanıcılar, uygulamayı yüklemek için Microsoft’un indirme sayfasını ziyaret edebilirler. Kurulum tamamlandıktan sonra, açılış ekranında “Şimdilik atla” seçeneğine tıklamak ve “Ücretsiz olarak devam et” demek gerekiyor. Ardından abonelik satın almaktan kaçınmak için “OneDrive'a Kaydet” seçeneği seçilmeli.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 4 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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