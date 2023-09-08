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    Anlık Bildirim

    Yıllardır beklenen Paint özelliği nihayet geldi

    Microsoft, bir süredir tarihi fotoğraf düzenleme uygulaması Paint’e yeni özellikleri ekliyor. Yazılım devi şimdi de çok uzunca bir süredir beklenen önemli bir özelliği Paint’e ekledi.
    Yıllardır beklenen Paint özelliği nihayet geldi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, son birkaç güncellemede Paint için ham yaşam kalitesi hem de özellik düzeyinde iyileştirmeler sağladı. Şimdi ise yazılım devi, Paint'te yeni bir arka plan kaldırma aracını test ediyor. Bu özellik şu anda Canary ve Dev Channel'lardaki Windows Insider'lara (sürüm 11.2306.30.0) sunuluyor. Bu özellik sayesinde tek bir tıklama ile resmin arka planı kaldırılabilecek.

    Paint’e arka plan kaldırma özelliği geliyor

    Eğer halihazırda bir Windows test kullanıcısıysanız aracı kullanmak için herhangi bir resmi Paint ile açabilir ve ardından Paint'in araç çubuğunun sol tarafındaki arka plan kaldırma düğmesine basarak arka plan kaldırma işlemini yapabilirsiniz.

    Arka plan kaldırma işlemi tamamıyla otomatik ve tek tık ile gerçekleşiyor. Dolayısıyla Paint, görseldeki ana objeyi otomatik olarak algılayarak arka planı kaldırma işlemini uyguluyor. Sosyal medyada da gördüğüm kadarıyla bu işlem oldukça iyi çalışıyor. Bununla birlikte Microsoft, arka planın kaldırmak istediğiniz kısmını manuel olarak da seçebileceğinizi belirtiyor.

    Paint'e arka plan kaldırma özelliğinin eklenmesi uygulamayı hiç şüphesiz daha da kullanışlı hale getirecek. Paint'i kırpma, yeniden boyutlandırma ve açıklama ekleme gibi hızlı resim düzenlemeleri için sık sık kullansam da, arka planı benim yerime kaldırmak için üçüncü taraf uygulamaları kullanmak zorunda kalıyorum ve bunların bazılarını kullanmak hem o kadar kolay değil hem de pratik değil.

    Paint'in geleceği

    Ek olarak Microsoft’un Paint ile işi henüz bitmedi. Microsoft'un Paint içinde bir metinden görüntüye görsel oluşturucuyu da test ettiği bildiriliyor. Bildiğiniz gibi Bing Sohbet aracılığıyla Microsoft, yapay zeka sayesinde istediğiniz görseli oluşturabiliyor. Muhtemelen bu tip bir ekleme yapılacak ki bu da çok büyük bir özellik olur.

    Kaynakça https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/09/07/background-removal-in-paint-begins-rolling-out-to-windows-insiders/ https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-paint-in-windows-11-gets-a-background-removal-tool/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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