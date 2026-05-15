Microsoft Edge için yeni Copilot özelliklerini duyurdu

Tam Boyutta Gör Microsoft, Edge tarayıcısına yeni Copilot özellikleri eklemeye hazırlanıyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre Copilot Mode adı geri planda kaldırılırken, yapay zeka özellikleri doğrudan Edge deneyiminin bir parçası haline geliyor. Yeni güncellemeler hem masaüstü hem de mobil sürümü kapsıyor.

Yeni özelliklerin merkezinde Copilot'un açık sekmeler üzerinde analiz yapabilmesi yer alıyor. Buna göre yapay zeka, kullanıcıların açık olan sekmelerindeki içerikleri inceleyerek sorulara yanıt verebilecek, karşılaştırmalar yapabilecek ve öneriler sunabilecek. Microsoft'un verdiği örnekler arasında seyahat planlama, farklı ürünleri karşılaştırma ve web sayfalarını özetleme gibi kullanım senaryoları bulunuyor.

Daha önce yalnızca masaüstünde bulunan "Journeys" özelliği de artık mobil Edge sürümüne geliyor. Bu sistem, tarayıcı geçmişini analiz ederek kullanıcıların araştırdığı konuları kategorilere ayırabiliyor ve sonraki adımlarla ilgili öneriler sunuyor. Bir diğer dikkat çeken yenilik ise "Vision and Voice" desteği oldu.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar Copilot ile sesli iletişim kurabilecek ve ekranda görünen içerikler hakkında sorular sorabilecek. Yapay zeka, ekrandaki görsel verileri yorumlayarak yanıt oluşturabilecek. Ayrıca Microsoft, Edge'in yeni sekme sayfasını da yeniden tasarladı. Yeni arayüzde sohbet, arama ve gezinme modları için ayrı başlangıç noktaları bulunuyor.

Bunun yanında "Study and Learn" isimli yeni mod ile Copilot, karmaşık konuları özetleyebiliyor, kullanıcıya kısa testler hazırlayabiliyor ve öğrenme sürecini daha etkileşimli hale getirebiliyor. Yazı yazma tarafında ise Copilot Writing Assistant desteği sunulacak. Özellik, taslak oluşturma, metin düzenleme ve yeniden yazım gibi işlemleri yapay zeka desteğiyle gerçekleştirebiliyor. Son olarak Microsoft, tüm veri erişimlerinin kullanıcı izniyle gerçekleştiğini vurguluyor.

