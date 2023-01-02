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    Windows 11 güncellemesi AMD Ryzen işlemcili PC'lerde donma sorununa neden oluyor

    Windows 11 22H2 için yayınlanan Aralık ayı Salı yaması AMD Ryzen işlemcili bilgisayarları olumsuz etkiledi. Güncelleme sistemlerde 10 ila 20 saniyelik donmalara neden oluyor.
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    Windows 11 güncellemesi AMD Ryzen PC'lerde soruna neden oldu Tam Boyutta Gör

    Windows 11 için yayınlanan Aralık ayı Salı yaması AMD Ryzen işlemciye sahip bilgisayarlarda donma sorunlarına neden oluyor. Çok sayıda kullanıcı güncellemeyi yükledikten sonra sistemlerinde 10 ila 20 saniyelik donmalar meydana geldiğinden şikayet etmeye başladı.

    Görünüşe bakılırsa sorun Windows 11 22H2 yüklü sistemlerde yaşanıyor. Thomsen48 isimli bir Reddit üyesi güncellemeyi yükledikten sonra Ryzen 5 4600GE tabanlı bilgisayarında problem yaşadığını söyledi. KB5021255 numaralı yamayı kaldırdıktan sonra ise sorun çözülüyor.

    Windows 11 güncellemesi AMD Ryzen PC'lerde soruna neden oldu Tam Boyutta Gör

    Birçok kullanıcıda benzer sorun var

    Aynı hatadan muzdarip bir başka kullanıcı ise Ryzen 9 5900X işlemcili bilgisayarında benzer donma sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını bildirdi. Şikayetlerin yoğunluğuna bakılırsa sorun diğer kullanıcılar arasında da görülüyor.

    Microsoft henüz konuyla alakalı resmi bir açıklama yapmış değil. Donma sorununa 13 Aralık Salı günü yayınlanan Aralık (KB5021255) güncellemesinin neden olduğu belirtiliyor. Kullanıcılar şirketten yanıt gelene kadar ilgili güncellemeyi kaldırarak sorunu çözebilirler.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 6 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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