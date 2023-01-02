Tam Boyutta Gör PCWorld, Intel'in en yeni işlemcisine sahip sistemlerde Windows 10 ve Windows 11'in performansını karşılaştırdı. Amaç hangi işletim sisteminin daha hızlı olduğunu ortaya koymaktı.

Windows 11 Moment 2 güncellemesi Şubat veya Mart'ta geliyor 4 gün önce eklendi

Microsoft daha önce Windows 11'in Alder Lake'in performans hibrit mimarisinden ve yeni Thread Director teknolojisinden en iyi şekilde yararlanmak üzere optimize edildiğini belirtmişti. Yazılım devi ayrıca Windows 11'in PC donanımını en verimli şekilde kullandığını iddia ediyor.

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Windows 10 birçok kez öne çıktı

Test için en yeni Intel Core i9-13900K işlemcinin yanı sıra Windows 11 22H2 ve Windows 10 22H2 kullanıldı. Yapılan ölçümlerde Windows 11'in daha hızlı olduğu senaryolar var ancak Windows 10 da testlerde birçok kez öne çıktı.

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Örneğin Adobe Photoshop ve Lightroom Classic'te Windows 10 işletim sistemi daha yüksek puan aldı. Aynı zamanda Office 365'te Word, Excel ve Outlook'ta Windows 11'den daha hızlı olduğu görüldü. Windows 11 sadece PowerPoint'te Windows 10'u geçebildi.

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Oyun testinde, Gears Tactics ve Metro: Exodus'taki ortalama kare hızı da Windows 10'da daha yüksekti. Windows 11, PugetBench'in kapsamlı testi, H.264 (AVC) kodlaması ve diğer bazı senaryolarda daha hızlı performans gösterdi ancak bunlarda da çok az farkla öne çıktı.

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Windows 11 hala birçok senaryoda Windows 10'dan yavaş