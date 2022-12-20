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    Microsoft, Windows 11'de Android 13'ü test etmeye başladı

    Microsoft, Windows 11 işletim sistemi için Android 13'ü test etmeye başladı. Güncelleme ilk olarak Windows Alt Sistemi (WSA) programına kayıt olanlara sunuldu.  
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    windows 11 android 13 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Ekim ayında Windows 11 kullanıcılarına Android 13 müjdesini vermişti. Windows 11’in Alt Sistemi için Android 13, yayınlandı.

    Güncelleme, kullanıcıların Android 13 ile uyumlu uygulamaları Windows 11’de çalıştırmalarına izin veriyor. WSA için Android v2211.40000.7.0 numaralı güncelleme ile Microsoft, uygulamaların %50 daha hızlı açıldığını iddia ediyor. Ayrıca fare tıklaması girişi, pano kararlılığı, uygulamaların yeniden boyutlandırılmasında da iyileştirme söz konusu.

    Windows 11 için ilk Android 13 sürümünü yalnızca WSA Önizleme programına kaydolanlar test edebiliyor. Sonrasında Windows Insiders kullanıcılarına, ardından da tüm kullanıcılara açılacak. Microsoft, telefonları için Android 13 güncellemelerini yayınlamada hızlı. Umarız, Windows tarafında da güncelleme çok yakında gelir.

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 6 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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