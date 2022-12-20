Microsoft, Windows 11'de Android 13'ü test etmeye başladı

Tam Boyutta Gör Microsoft, Ekim ayında Windows 11 kullanıcılarına Android 13 müjdesini vermişti. Windows 11’in Alt Sistemi için Android 13, yayınlandı.

Windows 11'in büyük güncelleme tarihleri ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

Güncelleme, kullanıcıların Android 13 ile uyumlu uygulamaları Windows 11’de çalıştırmalarına izin veriyor. WSA için Android v2211.40000.7.0 numaralı güncelleme ile Microsoft, uygulamaların %50 daha hızlı açıldığını iddia ediyor. Ayrıca fare tıklaması girişi, pano kararlılığı, uygulamaların yeniden boyutlandırılmasında da iyileştirme söz konusu.

Windows 11 için ilk Android 13 sürümünü yalnızca WSA Önizleme programına kaydolanlar test edebiliyor. Sonrasında Windows Insiders kullanıcılarına, ardından da tüm kullanıcılara açılacak. Microsoft, telefonları için Android 13 güncellemelerini yayınlamada hızlı. Umarız, Windows tarafında da güncelleme çok yakında gelir.

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Windows 11 için Android 13 güncellemesi yayınlandı