Microsoft, Windows 11'de Android 13'ü test etmeye başladı

Güncelleme, kullanıcıların Android 13 ile uyumlu uygulamaları Windows 11’de çalıştırmalarına izin veriyor. WSA için Android v2211.40000.7.0 numaralı güncelleme ile Microsoft, uygulamaların %50 daha hızlı açıldığını iddia ediyor. Ayrıca fare tıklaması girişi, pano kararlılığı, uygulamaların yeniden boyutlandırılmasında da iyileştirme söz konusu.
Windows 11 için ilk Android 13 sürümünü yalnızca WSA Önizleme programına kaydolanlar test edebiliyor. Sonrasında Windows Insiders kullanıcılarına, ardından da tüm kullanıcılara açılacak. Microsoft, telefonları için Android 13 güncellemelerini yayınlamada hızlı. Umarız, Windows tarafında da güncelleme çok yakında gelir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...