Tam Boyutta Gör Microsoft'un basit ve anlaşılması kolay bir Windows güncelleme sistemine sahip olduğu günler geride kaldı. Neowin'de yayınlanan bilgiler, şirketin Windows 11 büyük güncelleme takvimini ortaya koyuyor.

Windows 11'e kullanıcıları çileden çıkaracak 5 özellik geliyor 2 gün önce eklendi

Neowin'in WalkingCat adlı tanınmış bir sızıntı hesabına dayandırdığı habere göre, Microsoft bahar sonuna kadar Windows 11 için bir başka küresel güncelleme hazırlıyor. Rapora göre, yeni güncelleme Mayıs 2023'te kullanıma sunulacak ve Moment 3 olarak adlandırılacak.

Microsoft güncellemelere doymuyor

Daha önce yılda bir kez büyük güncellemeler yapan şirket, son zamanlarda her çeyrekte bir güncelleme yayınlamaya başladı. Örneğin, Moment 1 güncellemesinin yayınlanması Kasım 2022'de gerçekleşti ve Moment 2 başlıklı güncellemenin Ocak-Şubat 2023 gibi erken bir tarihte yayınlanması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Microsoft'un bu bahar bizim için neler sakladığına dair hiçbir ayrıntı açıklanmış değil. Ancak Microsoft'un "işletim sistemi inovasyonuna" hız kesmeden devam edeceği de gelen bilgiler arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11'in büyük güncelleme tarihleri ortaya çıktı