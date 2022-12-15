Windows 11'in büyük güncelleme tarihleri ortaya çıktı

Neowin'in WalkingCat adlı tanınmış bir sızıntı hesabına dayandırdığı habere göre, Microsoft bahar sonuna kadar Windows 11 için bir başka küresel güncelleme hazırlıyor. Rapora göre, yeni güncelleme Mayıs 2023'te kullanıma sunulacak ve Moment 3 olarak adlandırılacak.
Microsoft güncellemelere doymuyor
Daha önce yılda bir kez büyük güncellemeler yapan şirket, son zamanlarda her çeyrekte bir güncelleme yayınlamaya başladı. Örneğin, Moment 1 güncellemesinin yayınlanması Kasım 2022'de gerçekleşti ve Moment 2 başlıklı güncellemenin Ocak-Şubat 2023 gibi erken bir tarihte yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...