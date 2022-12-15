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    Anlık Bildirim

    Windows 11'in büyük güncelleme tarihleri ortaya çıktı

    Sızan bilgilere göre yazılım devi Microsoft, Mayıs 2023 tarihinde Windows 11 Moment 3 güncellemesini yayınlamayı planlıyor. İşte şirketin büyük güncelleme takvimi.
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    Windows 11'in büyük güncelleme tarihleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un basit ve anlaşılması kolay bir Windows güncelleme sistemine sahip olduğu günler geride kaldı. Neowin'de yayınlanan bilgiler, şirketin Windows 11 büyük güncelleme takvimini ortaya koyuyor.

    Neowin'in WalkingCat adlı tanınmış bir sızıntı hesabına dayandırdığı habere göre, Microsoft bahar sonuna kadar Windows 11 için bir başka küresel güncelleme hazırlıyor. Rapora göre, yeni güncelleme Mayıs 2023'te kullanıma sunulacak ve Moment 3 olarak adlandırılacak.

    Microsoft güncellemelere doymuyor

    Daha önce yılda bir kez büyük güncellemeler yapan şirket, son zamanlarda her çeyrekte bir güncelleme yayınlamaya başladı. Örneğin, Moment 1 güncellemesinin yayınlanması Kasım 2022'de gerçekleşti ve Moment 2 başlıklı güncellemenin Ocak-Şubat 2023 gibi erken bir tarihte yayınlanması bekleniyor.

    Windows 11'in büyük güncelleme tarihleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Microsoft'un bu bahar bizim için neler sakladığına dair hiçbir ayrıntı açıklanmış değil. Ancak Microsoft'un "işletim sistemi inovasyonuna" hız kesmeden devam edeceği de gelen bilgiler arasında.
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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