En popüler Android sürümleri belli oldu: Türkiye'de sıralama değişti

En popüler Android sürümleri belli oldu: Eylül 2023
StatCounter tarafından paylaşılan verilere göre, küresel pazarda en çok kullanılan Anroid sürümü yüzde 34,92 ile Android 13 oldu. Hemen ardından ise yüzde 18,93 ile Android 12, yüzde 18,73 ile Android 11 sürümleri geliyor. Bu noktada Android 14 öncesinde en güncel sürümlerin ilk üç sırada yer aldığını görüyoruz.
Listenin dördüncülük sırasına ise yüzde 9,07 oranla Android 10 yerleşirken, devamında gelen sürümler sırasıyla Android 9 Pie (yüzde 7,01), Android 8 Oreo (yüzde 3,07) ve 8.1 (yüzde 2.5) oldu. Sıralamanın geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Android 13: %34,92
- Android 12: %18,93
- Android 11: %18,73
- Android 10: %9,07
- Android 9 Pie: %7,01
- Android 8 Oreo: %3,07
- Android 8.1 Oreo: %2.5
- Android 7 Nougat: %1.81
- Android 6.0 Marshmallow: %1.48
- Diğer: %2.49
Peki ülkemizdeki oranlar nasıl?
Türkiye’deki en popüler Android sürümlerine gelirsek, dağılımın değiştiğini görüyoruz. Buna göre Android 13'ün (yüzde 22.9) liderliği ülkemizde de sürerken, hemen ardından Android 11 (yüzde 21,93) geliyor. Her iki işletim sistemi arasında yüzde 1'lik bir fark bulunduğu belirtelim. Listenin üçüncü ve dördüncü sırasına ise, sırasıyla Android 12 (14,32) ve Android 10 (12,44) yerleşti.
Devamında yer alan sürümler ise, Android 9 Pie (yüzde 8,47), Android 8 Oreo (yüzde 5,99), Android 6 Marshmallow (yüzde 4,22), Android 8.1 Oreo (yüzde 2,8) ve Android 7.0 Nougat (yüzde 2,38).
- Android 13: %22.9
- Android 11: %21,93
- Android 12: %14,32
- Android 10: %12,44
- Android 9 Pie: %8,47
- Android 8 Oreo: %5,99
- Android 6 Marshmallow: %4,22
- Android 8.1 Oreo: %2.8
- Android 7.0 Nougat: %2.38
- Diğer: %4.55
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.