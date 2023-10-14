En popüler Android sürümleri belli oldu: Türkiye'de sıralama değişti

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi yeni güncellemeler ve özellikler ile gelişimini sürdüren Android işletim sistemi, an itibarıyla Android 14'e ulaştı. Son olarak pazar araştırma şirketi StatCounter, geride bıraktığımız Eylül ayının en popüler Android sürümlerini açıkladı. Peki hem küresel hem de Türkiye pazarında hangi sürümler kullanılıyor? İşte sıralama...

En popüler Android sürümleri belli oldu: Eylül 2023

StatCounter tarafından paylaşılan verilere göre, küresel pazarda en çok kullanılan Anroid sürümü yüzde 34,92 ile Android 13 oldu. Hemen ardından ise yüzde 18,93 ile Android 12, yüzde 18,73 ile Android 11 sürümleri geliyor. Bu noktada Android 14 öncesinde en güncel sürümlerin ilk üç sırada yer aldığını görüyoruz.

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Listenin dördüncülük sırasına ise yüzde 9,07 oranla Android 10 yerleşirken, devamında gelen sürümler sırasıyla Android 9 Pie (yüzde 7,01), Android 8 Oreo (yüzde 3,07) ve 8.1 (yüzde 2.5) oldu. Sıralamanın geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Android 13: %34,92 Android 12: %18,93 Android 11: %18,73 Android 10: %9,07 Android 9 Pie: %7,01 Android 8 Oreo: %3,07 Android 8.1 Oreo: %2.5 Android 7 Nougat: %1.81 Android 6.0 Marshmallow: %1.48 Diğer: %2.49

Peki ülkemizdeki oranlar nasıl?

Türkiye’deki en popüler Android sürümlerine gelirsek, dağılımın değiştiğini görüyoruz. Buna göre Android 13'ün (yüzde 22.9) liderliği ülkemizde de sürerken, hemen ardından Android 11 (yüzde 21,93) geliyor. Her iki işletim sistemi arasında yüzde 1'lik bir fark bulunduğu belirtelim. Listenin üçüncü ve dördüncü sırasına ise, sırasıyla Android 12 (14,32) ve Android 10 (12,44) yerleşti.

Devamında yer alan sürümler ise, Android 9 Pie (yüzde 8,47), Android 8 Oreo (yüzde 5,99), Android 6 Marshmallow (yüzde 4,22), Android 8.1 Oreo (yüzde 2,8) ve Android 7.0 Nougat (yüzde 2,38).

Android 13: %22.9 Android 11: %21,93 Android 12: %14,32 Android 10: %12,44 Android 9 Pie: %8,47 Android 8 Oreo: %5,99 Android 6 Marshmallow: %4,22 Android 8.1 Oreo: %2.8 Android 7.0 Nougat: %2.38 Diğer: %4.55

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En popüler Android sürümleri açıklandı! Türkiye'de sıra değişti