Windows 11’in duvar kağıtlarına yapay zekâ dokunuşu geliyor

Windows 11 duvar kağıtları yapay zeka efekti kazanıyor
Yeni Windows 11 özelliği arka plan duvar kağıtların yaşanıyor. Microsoft’un Windows 11 Insider Build 25309 sürümünde keşfedilen özellik yapay zeka (AI) destekli “Derinlik Efektleri" olarak ifade ediliyor. Bu özellik her görselde kullanılacak mı yoksa Windows’un kendi görsellerinde mi uygulanacak bilinmiyor fakat özelliğin altında “Kullanılabilir olduğunda, arka plan görüntülerine derinlik efektleri eklemek için yapay zekayı kullanın” ibaresi geçiyor. Dolayısıyla belirli bir donanım veya yazılımın gerekli olup olmadığı veya "kullanılabilir olduğunda" ifadesinin belirli arka plan görüntüsü türlerini ifade edip etmediği tam olarak net değil.
Şimdilik normal bir kullanıcı yapay zeka entegrasyonunu günlük kullanımında hissetmiyor ancak Windows 11’in arama çubuğuna eklenen Bing Sohbet özelliği bir şeylerin hızla değişeceğine işaret ediyor olabilir. Mevcut bilgilere göre Windows 12, yapay zeka ile daha iç içe olacaktır diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez