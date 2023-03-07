Windows 11’in duvar kağıtlarına yapay zekâ dokunuşu geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Bing yapay zekası, teknoloji dünyasında bir ilgi ve heyecan dalgası uyandırdı. Bu ilgi devam ederken ayrıca son birkaç hafta içinde arama motorunun kullanımında da büyük bir artış sağlandı. Öte yandan Windows 11 ise yeni özellikle geliştirilmeye devam ediliyor.

Windows 11 duvar kağıtları yapay zeka efekti kazanıyor

Yeni Windows 11 özelliği arka plan duvar kağıtların yaşanıyor. Microsoft’un Windows 11 Insider Build 25309 sürümünde keşfedilen özellik yapay zeka (AI) destekli “Derinlik Efektleri" olarak ifade ediliyor. Bu özellik her görselde kullanılacak mı yoksa Windows’un kendi görsellerinde mi uygulanacak bilinmiyor fakat özelliğin altında “Kullanılabilir olduğunda, arka plan görüntülerine derinlik efektleri eklemek için yapay zekayı kullanın” ibaresi geçiyor. Dolayısıyla belirli bir donanım veya yazılımın gerekli olup olmadığı veya "kullanılabilir olduğunda" ifadesinin belirli arka plan görüntüsü türlerini ifade edip etmediği tam olarak net değil.

Tam Boyutta Gör Açıklamadaki AI referansı, Windows masaüstünde derinlik efekti elde etmek için görüntülerin bir şekilde işlenmesi gerektiğini gösteriyor. Tüm bunlar ilerleyen zamanlarda netleşecektir. Öte yandan Microsoft, hızlı bir şekilde neredeyse tüm hizmet ve servislerine yapay zeka teknolojilerini ekliyor. Elbette bu, ChatGPT’nin sahibi OpenAI ile yapılan kapsamlı ortaklık ile doğrudan ilişkili.

Microsoft, ChatGPT’yi sevdi: Yapay zekayı her yere ekleyecek 23 sa. önce eklendi

Şimdilik normal bir kullanıcı yapay zeka entegrasyonunu günlük kullanımında hissetmiyor ancak Windows 11’in arama çubuğuna eklenen Bing Sohbet özelliği bir şeylerin hızla değişeceğine işaret ediyor olabilir. Mevcut bilgilere göre Windows 12, yapay zeka ile daha iç içe olacaktır diyebiliriz.

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Windows 11’in duvar kağıtlarına yapay zekâ dokunuşu