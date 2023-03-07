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    Anlık Bildirim

    Windows 11’in duvar kağıtlarına yapay zekâ dokunuşu geliyor

    Microsoft, Windows 11’in görünümüne ve kişiselleştirilebilir olmasına önem gösteriyor. Yazılım devinin şimdi de duvar kağıtları için yeni bir yapay zeka özelliğini test ettiği ortaya çıktı.
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    windows 11 Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Bing yapay zekası, teknoloji dünyasında bir ilgi ve heyecan dalgası uyandırdı. Bu ilgi devam ederken ayrıca son birkaç hafta içinde arama motorunun kullanımında da büyük bir artış sağlandı. Öte yandan Windows 11 ise yeni özellikle geliştirilmeye devam ediliyor.

    Windows 11 duvar kağıtları yapay zeka efekti kazanıyor

    Yeni Windows 11 özelliği arka plan duvar kağıtların yaşanıyor. Microsoft’un Windows 11 Insider Build 25309 sürümünde keşfedilen özellik yapay zeka (AI) destekli “Derinlik Efektleri" olarak ifade ediliyor. Bu özellik her görselde kullanılacak mı yoksa Windows’un kendi görsellerinde mi uygulanacak bilinmiyor fakat özelliğin altında “Kullanılabilir olduğunda, arka plan görüntülerine derinlik efektleri eklemek için yapay zekayı kullanın” ibaresi geçiyor. Dolayısıyla belirli bir donanım veya yazılımın gerekli olup olmadığı veya "kullanılabilir olduğunda" ifadesinin belirli arka plan görüntüsü türlerini ifade edip etmediği tam olarak net değil.

    windows 11 derinlik efektleri Tam Boyutta Gör
    Açıklamadaki AI referansı, Windows masaüstünde derinlik efekti elde etmek için görüntülerin bir şekilde işlenmesi gerektiğini gösteriyor. Tüm bunlar ilerleyen zamanlarda netleşecektir. Öte yandan Microsoft, hızlı bir şekilde neredeyse tüm hizmet ve servislerine yapay zeka teknolojilerini ekliyor. Elbette bu, ChatGPT’nin sahibi OpenAI ile yapılan kapsamlı ortaklık ile doğrudan ilişkili.

    Şimdilik normal bir kullanıcı yapay zeka entegrasyonunu günlük kullanımında hissetmiyor ancak Windows 11’in arama çubuğuna eklenen Bing Sohbet özelliği bir şeylerin hızla değişeceğine işaret ediyor olabilir. Mevcut bilgilere göre Windows 12, yapay zeka ile daha iç içe olacaktır diyebiliriz.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 4 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 19 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 23 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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