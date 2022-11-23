Windows 10 22H2 güncellemesi herkes için yayınlandı: Windows 10 2022 güncellemesi nasıl yapılır?

Öte yandan Windows 10 22H2 güncellemesini almak için Windows 10 20H2 veya sonraki bir sürümü çalıştıran bir sisteme sahip olmanız gerekiyor. Windows sürümü öğrenme işlemi için Başlat’a ‘Çalıştır’ yazıp çıkan aracı açmanız ve ‘winver’ komutunu girerek ‘Tamam’ tuşuna tıklamanız yeterli.
Windows 10 22H2 güncellemesinde neler var?
Ek olarak Windows 10 22H2 güncellemesinden çok da bir beklentiniz olmasın zira bu bir sürüm güncellemesi olsa da büyük yeni özellikler veya yetenekler içermiyor. Bunun yerine birçok hatanın giderilmesi sağlanmış. Ayrıca Odak yardımı açıkken bildirim alma ve geliştirilmiş Windows Autopilot özelliği güncellemede bulunuyor.
Windows 10 22H2 güncellemesi nasıl yapılır?
Eğer temiz kurulum ile Windows 10 22H2 güncellemesini yüklemek istiyorsanız buradan Windows 10 Media Creation aracını kullanarak en son Windows 10 sürümünü indirip yükleyebilirsiniz.Kaynakça https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/windows-10-22h2-now-in-broad-deployment-available-to-everyone/ https://learn.microsoft.com/en-us/windows/release-health/status-windows-10-22h2 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı
yapay zeka değil.makine öğrenmesi.