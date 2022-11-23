Windows 10 22H2 güncellemesi herkes için yayınlandı: Windows 10 2022 güncellemesi nasıl yapılır?

Tam Boyutta Gör Microsoft, genel kullanım için Windows 10 sürüm 22H2'yi (diğer adıyla Windows 10 2022 Güncellemesi) yayınladı ve böylece Windows Update aracılığıyla herkesin kullanımına açtı. Windows 10 22H2 güncellemesi, 22 Ekim tarihinde resmi olarak yayınlanmıştı. Şimdi ise genel kullanım açılarak dileyen herkesin Windows Update aracılığıyla güncellemeyi indirmesi sağlanıyor.

Öte yandan Windows 10 22H2 güncellemesini almak için Windows 10 20H2 veya sonraki bir sürümü çalıştıran bir sisteme sahip olmanız gerekiyor. Windows sürümü öğrenme işlemi için Başlat’a ‘Çalıştır’ yazıp çıkan aracı açmanız ve ‘winver’ komutunu girerek ‘Tamam’ tuşuna tıklamanız yeterli.

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Windows 10 22H2 güncellemesinde neler var?

Ek olarak Windows 10 22H2 güncellemesinden çok da bir beklentiniz olmasın zira bu bir sürüm güncellemesi olsa da büyük yeni özellikler veya yetenekler içermiyor. Bunun yerine birçok hatanın giderilmesi sağlanmış. Ayrıca Odak yardımı açıkken bildirim alma ve geliştirilmiş Windows Autopilot özelliği güncellemede bulunuyor.

Windows 10 22H2 güncellemesi nasıl yapılır?

Tam Boyutta Gör Windows 10 22H2 güncellemesini indirmek istiyorsanız, Ayarlar uygulamasından Windows Update’e gitmeniz yeterlidir. Buradan Windows 10, sürüm 22H2 için Özellik güncellemesini görmelisiniz, eğer görmüyorsanız güncelleme için manuel taratma yapabilirsiniz. Güncelleme hazır olduğunda İndir ve Yükle bağlantısına tıklayıp işlemi tamamlayabilirsiniz. Bu arada güncellemenin boyutu yüksek olmadığı gibi kurulum süresi de uzun değil. Son olarak Windows 10 22H2 güncellemesi Home ve Pro sürümleri 18 ay, Enterprise ve Education sürümleri için ise 30 ay daha destek almaya devam edecek.

Eğer temiz kurulum ile Windows 10 22H2 güncellemesini yüklemek istiyorsanız buradan Windows 10 Media Creation aracını kullanarak en son Windows 10 sürümünü indirip yükleyebilirsiniz.

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Windows 10 22H2 güncellemesi herkes için yayınlandı