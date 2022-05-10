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    Windows 11'in kutulu versiyonları satışa çıktı

    Microsoft yedi ay önce yayınladığı Windows 11 işletim sistemini fiziksel formatta piyasaya sürdü. Yeni işletim sisteminin kutulu versiyonları e-ticaret platformlarındaki yerini aldı.
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    Windows 11'in kutulu versiyonları satışa çıktı
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    Yazılım devi Microsoft, Windows 11'i geçtiğimiz Ekim ayında yayınlamıştı. Yeni nesil işletim sistemi yakın zamana kadar sadece dijital formatta satın alınabiliyordu ancak şirket kutulu versiyonlarını piyasaya sürerek bu durumu değiştirdi.

    Artık kullanıcılar Windows 11 Pro ve Windows 11 Home versiyonlarını fiziksel formatta satın alma şansına sahipler. İşletim sisteminin Pro sürümü 200 dolar fiyat etiketi taşırken, Home versiyonu 140 dolar karşılığında sunuluyor.

    Kutu içeriğinde etkinleştirme anahtarının yanı sıra kurulum için gerekli dosyaları içeren bir USB flash sürücü var. Dijital lisans satın almakla, fiziksel medya satın almak arasında ücret bakımından herhangi bir fark olmadığını hatırlatalım.

    Windows 11'in kutulu versiyonları satışa çıktı
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    Microsoft "fiziksel medya" geleneğini sürdürdü

    Kutulu versiyonda ekstra olarak ücretsiz USB sürücü ve şık bir ürün kutusuna sahip olmuş oluyorsunuz. Kullanıcılar son yıllarda yazılım ve oyunların dijital versiyonlarını satın almayı tercih ediyor. Ancak Microsoft ürünlerini fiziksel formatta da sunan bir firma.

    Yazılım devinin Windows 11 ile birlikte bu geleneğini devam ettirdiğini görüyoruz. Ancak yeni nesil işletim sistemini kutulu olarak satın almak isteyen müşteriler yedi ay gibi oldukça uzun bir süre beklemek zorunda kaldı.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 23 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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