Windows 12 sistem gereksinimleri netleşiyor: Minimum 8 GB RAM gerekebilir!

Tam Boyutta Gör Windows 11 için önümüzde gelmesini beklediğimi halen en az birkaç büyük güncelleme (Moment 3, Moment 4) bulunuyor. Ancak görünüşe göre Microsoft, "Next Valley" olarak adlandırılan Windows 12’ye doğru emin adımlarla ilerliyor. Bununla birlikte Windows 12 sistem gereksinimleri de ortaya çıkmaya başlamış durumda.

Microsoft, kritik güvenlik açığını kapattı 9 sa. önce eklendi

Üst düzey yönetici Panos Panay, yeni nesil Windows 11 ve Windows 12'nin bulut destekli ve yapay zeka odaklı deneyimlerin bir karışımı olacağını, Microsoft'un bu yönde yavaş yavaş ilerleme kaydettiğini açıkladı. Güvenlik açısından da şirket, MSDT gibi eski bileşenlerin yanı sıra geçmişte istismar edilen VBScript'i de ortadan kaldırıyor.

Windows 12 sistem gereksinimleri şekilleniyor

TPM : TPM 2.0

: TPM 2.0 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 64 GB depolama alanı

: 64 GB depolama alanı Ekran kartı : WDDM 2.0 sürücüsüne sahip DirectX 12

: WDDM 2.0 sürücüsüne sahip DirectX 12 İşlemci: 2 veya daha fazla çekirdekli 1 (GHz) veya daha hızlı 64 bit (Pluton belirsiz)

Öte yandan Microsoft'un üç yıllık sürüm döngüsüne geri döndüğüne inanılıyor. Dolayısıyla, Next Valley ya da Windows 12, muhtemelen 2024'ün ikinci yarısında duyurulabilir. Windows 12 çıkış tarihi bir yana en çok merak edilenlerden birisi de Windows 12 için sistem gereksinimleri. Microsoft, Windows 11 ile katı sistem gereksinimlerini şart koşmuştu ve birkaç nesil eski işlemciler yeni işletim sisteminde desteklenmemişti.

Tam Boyutta Gör Son söylentiler Güvenilir Platform Modülü (TPM) gibi bazı gereksinimlerin Windows 12’de de ay şekilde kalacağını söylüyor. Yani Windows 12, TPM 2.0 gereksinimini şart koşacak. Bunun yanında Ryzen 6000 mobil CPU'larla ilk çıkışını yapan Pluton yardımcı işlemcisinin Windows 12’de zorunlu olmayacağı söyleniyor. Zira Pluton için henüz erken olduğu düşünülüyor. Ek olarak önemli bir değişikliğim bellek tarafında yaşanması bekleniyor. Söylenenlere göre Windows 12’de RAM gereksinimi 8 GB'a yükselebilir. Minimum 64 GB depolama alanı da yine değişmeden kalacak olan gereksinimler arasında olacak. Şimdilik bunların resmi gereksinimler olmadığını ve ilerleyen dönemlerde sistem gereksinimlerinin değişebileceğini söyleyelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 12 sistem gereksinimleri netleşiyor