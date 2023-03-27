Windows 12 sistem gereksinimleri netleşiyor: Minimum 8 GB RAM gerekebilir!

Üst düzey yönetici Panos Panay, yeni nesil Windows 11 ve Windows 12'nin bulut destekli ve yapay zeka odaklı deneyimlerin bir karışımı olacağını, Microsoft'un bu yönde yavaş yavaş ilerleme kaydettiğini açıkladı. Güvenlik açısından da şirket, MSDT gibi eski bileşenlerin yanı sıra geçmişte istismar edilen VBScript'i de ortadan kaldırıyor.
Windows 12 sistem gereksinimleri şekilleniyor
TPM: TPM 2.0
Bellek: 8 GB RAM
Depolama: 64 GB depolama alanı
Ekran kartı: WDDM 2.0 sürücüsüne sahip DirectX 12
İşlemci: 2 veya daha fazla çekirdekli 1 (GHz) veya daha hızlı 64 bit (Pluton belirsiz)
Öte yandan Microsoft'un üç yıllık sürüm döngüsüne geri döndüğüne inanılıyor. Dolayısıyla, Next Valley ya da Windows 12, muhtemelen 2024'ün ikinci yarısında duyurulabilir. Windows 12 çıkış tarihi bir yana en çok merak edilenlerden birisi de Windows 12 için sistem gereksinimleri. Microsoft, Windows 11 ile katı sistem gereksinimlerini şart koşmuştu ve birkaç nesil eski işlemciler yeni işletim sisteminde desteklenmemişti.
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)