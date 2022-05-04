Windows 11'in Otomatik HDR özelliği yeni yetenekler kazandı

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Kısa bir süre Windows 11’in yetenekleri arasına resmi olarak HDR desteği bulunmayan 1000’den fazla HDR desteği ekleme özelliği getiren Microsoft, HDR konusunda kullanıcıların ince ayar yapmalarını sağlayacak yeni bir güncelleme paylaştı.

Daha fazla kontrol imkânı sunacak

Windows Store’da yer alan Game Bar’ın (Oyun Çubuğu) 5.721 sürüm güncellemesi ile kullanıma açılan yeni özellik, HDR konusunda kullanıcılara daha fazla kontrol sunarken her oyun için ayrı ayar yapılabilmesini sağlayacak. Bununla birlikte kullanıcılar Win+G tuşu ile Oyun Çubuğu’na ulaşarak Ayarlar > Oyun Özellikleri > HDR Yoğunluğunu Ayarla bölümünden eklenen yeni özelliklere ulaşabilecekler.

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Ayrıca HDR açma/kapama sekmesine ulaşımı da kolaylaştıran yeni güncellemenin, Windows 11’de yer alan ve oyunlarda tek tıkla HDR kapatılıp açılmasını sağlayan Otomatik HDR özelliğini daha da geliştirdiğini söyleyebiliriz.

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Windows 11'in Otomatik HDR özelliğine yeni yetenekler eklendi