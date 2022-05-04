Windows 11'in Otomatik HDR özelliği yeni yetenekler kazandı

Kısa bir süre Windows 11’in yetenekleri arasına resmi olarak HDR desteği bulunmayan 1000’den fazla HDR desteği ekleme özelliği getiren Microsoft, HDR konusunda kullanıcıların ince ayar yapmalarını sağlayacak yeni bir güncelleme paylaştı.
Daha fazla kontrol imkânı sunacak
Windows Store’da yer alan Game Bar’ın (Oyun Çubuğu) 5.721 sürüm güncellemesi ile kullanıma açılan yeni özellik, HDR konusunda kullanıcılara daha fazla kontrol sunarken her oyun için ayrı ayar yapılabilmesini sağlayacak. Bununla birlikte kullanıcılar Win+G tuşu ile Oyun Çubuğu’na ulaşarak Ayarlar > Oyun Özellikleri > HDR Yoğunluğunu Ayarla bölümünden eklenen yeni özelliklere ulaşabilecekler.
Ayrıca HDR açma/kapama sekmesine ulaşımı da kolaylaştıran yeni güncellemenin, Windows 11’de yer alan ve oyunlarda tek tıkla HDR kapatılıp açılmasını sağlayan Otomatik HDR özelliğini daha da geliştirdiğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.