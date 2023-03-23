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    Anlık Bildirim

    Windows 11’in TPM sorunu görünüşe göre Microsoft Defender kaynaklı

    Microsoft’un Windows 11 sorunları bitmek bilmiyor. Windows 11'in desteklenen bilgisayarlarda TPM'yi algılayamaması, hatalı Microsoft Defender'dan kaynaklanıyor olabilir.
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    Windows 11’in TPM sorunu Microsoft Defender kaynaklı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, her salı günü yaptığı gibi haftalık güncellemesini yayınladı. Yeni güncellemeler, her zamanki gibi, Windows 10'da güvenlik düzeltmeleri getirdi ve Windows 11'de güvenlik düzeltmelerinin yanı sıra Moment 2 özellik güncellemelerini işletim sistemine ekledi. Ancak şaşırtıcı olmayacak şekilde bazı hatalar da bu güncellemelerle gelebiliyor.

    Windows 11 sorunları bitmiyor

    windows 11 tpm Tam Boyutta Gör
    Daha önceki yakın tarihli güncellemelerde bazı kullanıcılar NVMe SSD hızlarında bir yavaşlama olduğunu, Wi-Fi ve mavi ekran hataları aldığını raporlamıştı. 28 Şubat’ta yayınlanan Windows 11 KB5022913 Moment 2 güncellemesinin ardından başlayan sorunlar arasında Windows 11'in desteklenen bilgisayarlarda TPM'yi algılayamaması da bulunuyor.  Windows 11’in sistem gereksinimleri arasında olan TPM 2.0 mevcut ve etkin olmasına rağmen Windows Güvenlik uygulamasının Güvenlik işlemcisi ayrıntıları altında "Kullanılabilir TPM yok" dediği ortaya çıktı.

     

    windows 11 lsa
    Bir başka sorun ise Microsoft'un halihazırda doğruladığı bir sorun ise Yerel Güvenlik Yetkilisi (LSA) hatası. Görünüşe göre Defender'ın son güncellemesi, etkin ve çalışır durumda olsa bile LSA'nın kapalı olduğunu gösteren yanlış bir mesaja neden oluyor. Windows 11, “Yerel Güvenlik Yetkilisi koruması kapalı. Cihazınız savunmasız olabilir.” şeklinde bir bildirim gönderiyor. Eğer bu sorunu yaşıyorsanız buradaki geçici çözümü uygulayabilirsiniz.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 13 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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