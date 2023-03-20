Microsoft, Windows güncellemelerini hızlandırıyor: Yeni özellik testte

Windows 11 güncellemeleri hızlanıyor
Bilgisayarın özellik güncellemelerini çok daha erken almasını sağlayan yeni seçenek, Windows 11 25314 Canary derlemesinde keşfedildi. Bu seçeneğe erişmek için Windows Insider programına kayıt olmak dışında Canary kanalına da dahil olmak gerekiyor.
Microsoft, Windows’un büyük güncellemelerini kademeli olarak sunuyor. Birçok kullanıcı, Insider üyesi olmadığından yeni özelliklerle birlikte iyileştirmeler getirecek güncellemenin bilgisayarına verilmesini beklemek zorunda kalmıyor. En azından Windows 11 için bu sorun çözüleceğe benziyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)