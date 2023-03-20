Microsoft, Windows güncellemelerini hızlandırıyor: Yeni özellik testte

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 için kullanıcılara işletim sistemi güncellemelerini daha hızlı alma imkanı sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Özellik açıldığında, kullanıcıların en son hata düzeltmeleri ve hatta yeni özellikleri almak için her ay Salı günü yamasını beklemeleri gerekmeyecek.

Son Windows 11 güncellemesi tonlarca hataya neden oluyor 3 gün önce eklendi

Windows 11 güncellemeleri hızlanıyor

Bilgisayarın özellik güncellemelerini çok daha erken almasını sağlayan yeni seçenek, Windows 11 25314 Canary derlemesinde keşfedildi. Bu seçeneğe erişmek için Windows Insider programına kayıt olmak dışında Canary kanalına da dahil olmak gerekiyor.

Microsoft, Windows’un büyük güncellemelerini kademeli olarak sunuyor. Birçok kullanıcı, Insider üyesi olmadığından yeni özelliklerle birlikte iyileştirmeler getirecek güncellemenin bilgisayarına verilmesini beklemek zorunda kalmıyor. En azından Windows 11 için bu sorun çözüleceğe benziyor.

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Microsoft, Windows güncellemelerini hızlandırıyor