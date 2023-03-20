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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows güncellemelerini hızlandırıyor: Yeni özellik testte

    Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına güncellemeleri daha hızlı sunmak için yeni bir özelliği test ediyor. Kullanıcılar, ayın belli gününü beklemek zorunda kalmayacak.
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    windows 11 güncellemeleri daha hızlı verilecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 için kullanıcılara işletim sistemi güncellemelerini daha hızlı alma imkanı sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Özellik açıldığında, kullanıcıların en son hata düzeltmeleri ve hatta yeni özellikleri almak için her ay Salı günü yamasını beklemeleri gerekmeyecek.

    Windows 11 güncellemeleri hızlanıyor

    Bilgisayarın özellik güncellemelerini çok daha erken almasını sağlayan yeni seçenek, Windows 11 25314 Canary derlemesinde keşfedildi. Bu seçeneğe erişmek için Windows Insider programına kayıt olmak dışında Canary kanalına da dahil olmak gerekiyor.

    Microsoft, Windows’un büyük güncellemelerini kademeli olarak sunuyor. Birçok kullanıcı, Insider üyesi olmadığından yeni özelliklerle birlikte iyileştirmeler getirecek güncellemenin bilgisayarına verilmesini beklemek zorunda kalmıyor. En azından Windows 11 için bu sorun çözüleceğe benziyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 7 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 4 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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