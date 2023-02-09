Windows 11'in yoğun bir şekilde "casusluk" yaptığı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Windows 11, yalnızca Microsoft'a değil, Google ve pazar araştırma firmaları da dahil olmak üzere üçüncü taraf şirketlerin sahip olduğu adreslere de büyük miktarda kullanıcı verisi gönderiyor. The PC Security Channel adlı YouTube kanalı bunu, Windows 11'in en son sürümünün ağ etkinliğini Windows XP'ninkiyle karşılaştırarak buldu.

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Microsoft'un çok sayıda kaynağına ek olarak, veriler CDN sağlayıcısı Akamai, sertifikasyon merkezi Digicert, Google, anti-virüs geliştiricisi McAfee, bir pazar araştırma projesi olan ScorecardResearch ve benzer faaliyetlere sahip bir şirket olan Onetrust'ın sunucularına gönderiliyor. İç karartıcı olan, tüm bu ağ faaliyetlerinin ilk kez internete bağlanan bir Windows 11 dizüstü bilgisayarda tespit edilmiş olması. İşletim sistemine yalnızca trafiği analiz eden Wireshark programı yüklenmiş.

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Youtube kanalı karşılaştırma yapmak için bu işlemi bir Windows XP makinede tekrarlamaya karar verdiler ve trafik analizi kıyaslanamayacak kadar az rahatsız edici bir tablo ortaya koydu. Eski sistemin iletişim kurmaya çalıştığı tek sunucu Windows Update kaynağıydı. Google, MSN, Bing ve şüpheli pazar araştırma şirketleri yok.

Windows 11, internete ilk bağlandığınızda, kullanıcıdan herhangi bir izin istemeden tüm bu hizmetlerle iletişim kurmaya başlıyor. En yeni nesil işletim sistemin yetenekleri Windows XP'nin yapabildiklerinin çok ötesinde ve bu özelliklerden bazılarının İnternet bağlantısı olmadan çalışmayabileceği düşünülebilir.

Ancak listede sistemin temel işlevselliği ile hiçbir ilgisi olmayan kaynaklar bulundu. Bunlar yalnızca kullanıcı verilerini topluyor ve reklamların alaka düzeyini artırıyor. Bununla birlikte, Windows 11 ücretsiz değil ve maalesef kullanıcılar hem işletim sistemi hem de onunla birlikte gelen veri toplama araçları için ödeme yapıyorlar.

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