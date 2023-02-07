Windows 10'daki hata, kullanıcıları Microsoft 365 satın almaya zorluyor

Tam Boyutta Gör Bazı Windows 10 kullanıcıları, bulut tabanlı Microsoft 365 hizmetine kaydolmalarını isteyen tam ekran bir reklam penceresiyle karşı karşıya kalıyorlar. Reklamın kendisi yeni bir şey değil, ancak sorun şu ki, Microsoft'un hatası nedeniyle pencere kapatılamıyor.

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Microsoft, OneDrive ve Microsoft 365 gibi diğer ürünlerini tanıtmak için zaman zaman işletim sistemini kullanmakta. Geliştiriciler bu yaklaşımı, kullanıcıların yeni özellikleri keşfetmelerine yardımcı olarak "Windows'u daha da iyi" hale getirme arzusuna bağlıyor.

İki düğmenin işlevi karıştırılmış

Kaynağa göre Microsoft, Windows 10'u (22H2) bazı kullanıcıların Microsoft 365 hizmet reklamı penceresini kapatmasını engelleyen bir hatayla piyasaya sürdü. Bu pencerenin altında "Ücretsiz dene" ve "Hayır teşekkürler" düğmeleri bulunuyor. "Hayır, teşekkürler" düğmesini tıkladığınızda, reklamın kapanması ve masaüstüne erişmeniz gerekiyor. Ancak bu gerçekleşmiyor ve karşınıza Microsoft 365 aboneliği için kart bilgilerinizi girmenizi sağlayan bir form geliyor.

Tam Boyutta Gör "Ücretsiz dene" düğmesine tıklamak ise pencereyi kapatmanızı sağlıyor. Yani şirket iki düğmenin işlevlerini birbirine karıştırmış durumda. Microsoft'un resmi temsilcileri bu konu hakkında henüz yorum yapmış değiller. Kullanıcıların Microsoft 365 reklam penceresini kapatmasını engelleyen hatanın daha sonraki bir tarihte düzeltilmesi ise muhtemel.

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