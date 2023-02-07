Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 10'daki hata, kullanıcıları Microsoft 365 satın almaya zorluyor

    Windows 10 kullanıcıları, yazılım devi Microsoft'un kendilerini bir Microsoft 365 aboneliği satın almaya zorlamasından şikayetçi durumdalar.                     
    1
    Windows hatası, kullanıcıları Microsoft 365 satın almaya zorluyor Tam Boyutta Gör
    Bazı Windows 10 kullanıcıları, bulut tabanlı Microsoft 365 hizmetine kaydolmalarını isteyen tam ekran bir reklam penceresiyle karşı karşıya kalıyorlar. Reklamın kendisi yeni bir şey değil, ancak sorun şu ki, Microsoft'un hatası nedeniyle pencere kapatılamıyor.

    Microsoft, OneDrive ve Microsoft 365 gibi diğer ürünlerini tanıtmak için zaman zaman işletim sistemini kullanmakta. Geliştiriciler bu yaklaşımı, kullanıcıların yeni özellikleri keşfetmelerine yardımcı olarak "Windows'u daha da iyi" hale getirme arzusuna bağlıyor.

    İki düğmenin işlevi karıştırılmış

    Kaynağa göre Microsoft, Windows 10'u (22H2) bazı kullanıcıların Microsoft 365 hizmet reklamı penceresini kapatmasını engelleyen bir hatayla piyasaya sürdü. Bu pencerenin altında "Ücretsiz dene" ve "Hayır teşekkürler" düğmeleri bulunuyor. "Hayır, teşekkürler" düğmesini tıkladığınızda, reklamın kapanması ve masaüstüne erişmeniz gerekiyor. Ancak bu gerçekleşmiyor ve karşınıza Microsoft 365 aboneliği için kart bilgilerinizi girmenizi sağlayan bir form geliyor.

    Windows hatası, kullanıcıları Microsoft 365 satın almaya zorluyor Tam Boyutta Gör
    "Ücretsiz dene" düğmesine tıklamak ise pencereyi kapatmanızı sağlıyor. Yani şirket iki düğmenin işlevlerini birbirine karıştırmış durumda. Microsoft'un resmi temsilcileri bu konu hakkında henüz yorum yapmış değiller. Kullanıcıların Microsoft 365 reklam penceresini kapatmasını engelleyen hatanın daha sonraki bir tarihte düzeltilmesi ise muhtemel.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    siri kendi kendine açılıyor düşük obp ile derece babadan para isteme taktikleri arabanın ışıkları yanıyor marş basmıyor vc220-g3u firmware

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız