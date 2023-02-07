Windows 10'daki hata, kullanıcıları Microsoft 365 satın almaya zorluyor

Microsoft, OneDrive ve Microsoft 365 gibi diğer ürünlerini tanıtmak için zaman zaman işletim sistemini kullanmakta. Geliştiriciler bu yaklaşımı, kullanıcıların yeni özellikleri keşfetmelerine yardımcı olarak "Windows'u daha da iyi" hale getirme arzusuna bağlıyor.
İki düğmenin işlevi karıştırılmış
Kaynağa göre Microsoft, Windows 10'u (22H2) bazı kullanıcıların Microsoft 365 hizmet reklamı penceresini kapatmasını engelleyen bir hatayla piyasaya sürdü. Bu pencerenin altında "Ücretsiz dene" ve "Hayır teşekkürler" düğmeleri bulunuyor. "Hayır, teşekkürler" düğmesini tıkladığınızda, reklamın kapanması ve masaüstüne erişmeniz gerekiyor. Ancak bu gerçekleşmiyor ve karşınıza Microsoft 365 aboneliği için kart bilgilerinizi girmenizi sağlayan bir form geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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