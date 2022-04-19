Windows 11 işletim sisteminin en can sıkıcı özellikleri

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Microsoft merakla beklenen Windows 11'i geçtiğimiz yılın Haziran ayında duyurmuştu. Yeni nesil işletim sistemi son on yıldaki en önemli güncelleme olarak lanse edilmesine rağmen belirli bir kitle tarafından beğenilmedi. Hatta Windows 11'in Vista'yı bile geride bırakarak en kötü işletim sistemi olduğunu düşünenler dahi var.

Yenilenmiş bir görünümle karşımıza çıkan Windows 11 daha çok tasarım odaklı bir yükseltme olarak geldi. Yeni nesil işletim sisteminin kullanılabilirlik ve üretkenlik açısından büyük ölçüde gerilediği görüşü hakim. Tüm bunlar birçok kullanıcıyı yeni nesil işletim sistemi konusunda hayal kırıklığına uğrattı. Yazımızın devamında Windows 11'in en kötü olarak kabul edilen özelliklerini okuyacaksınız.

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Sıkı sistem gereksinimleri

Windows 11'i yüklemek ve işletim sisteminden iyi bir performans alabilmek için öncelikle bilgisayarınızın minimum sistem gereksinimlerini karşılaması gerekiyor. Bunlardan bazıları kolaylıkla karşılanabilmesine rağmen esas sorun katı donanım gereksinimlerinde yatıyor.

Daha önceki Windows sürümleri eski cihazlara kolayca yüklenebiliyordu. Ancak Windows 11 bu konuda pek hoşgörülü değil. Mesela Microsoft bazı eski anakartlarda yer almayan TPM 2.0 modülünü şart koşuyor. Dolayısı ile bilgisayarınızda bu teknoloji yoksa veya deseklenen AMD ya da Intel işlemcilere sahip değilse PC'nize Windows 11 yüklemeniz engelleniyor.

Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerde ötürü birçok bilgisayar Windows 11'e uyumlu değil. Ancak yine de bu gereksinimleri atlayarak eski bilgisayarınıza Windows 11 yükleyebilirsiniz. Burada şunu unutmamanız gerekir ki Microsoft desteklenmeyen eski cihazların Windows 11'e yükseltilmesine pek sıcak bakmıyor. Dolayısı ile bu tür bir yükleme yaparsanız herhangi bir resmi destek veya sistem güncellemesi alma hakkınız olmayacak.

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Görev Yöneticisi'ne Görev Çubuğu üzerinden erişilemiyor

Görev Yöneticisi bilgisayarın genel durumu ve yürütülen işlemler hakkında bilgi edinebileceğiniz, ayrıca yanıt vermeyen programları tek tıklamayla sonlandırabileceğiniz oldukça kullanışlı bir araç olarak sunuluyor. Normalde görev çubuğuna sağ tıklayıp Görev Yöneticisi'ni açabiliyorduk ancak artık bu mümkün değil.

Microsoft'un Windows 11'de hayata geçirdiği en kötü değişikliklerden biri de Görev Yöneticisi'nin Görev Çubuğu üzerinden kolayca açılamaması. Dolayısı ile yeni nesil işletim sisteminde kullanıcıların Ctrl+Shift+Escape tuş kombinasyonuna basmak veya Windows+R kısayolu üzerinden "taskmgr" komutunu çalıştırmak gibi bazı yan yollara başvurmaları gerekiyor.

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Sağ tıklama menüsü yoruyor

Windows 10'da herhangi bir dosyaya sağ tıkladığımızda kullanabileceğiniz tüm seçenekleri ve komutları görebiliyorduk. Fakat Windows 11 ile birlikte bu ayrıcalık da elimizden alındı. Daha estetik hale getirme amacı ile bağlam menüsü makyajlandı ve görüntülenen seçeneklerin sayısı azaltıldı.

Artık tüm seçenekleri görebilmek için ekstradan "Diğer seçenekleri göster"e tıklamanız veya Shift + F10 tuşlarına basmanız gerekiyor. Bu adımı tekrar tekrar uygulamak can sıkıcı olabilir. Bu noktada Windows 10 bağlam menüsünü Windows 11'e geri getirmenin mümkün olduğunu da hatırlatmadan geçmeyelim.

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Microsoft hesabı ile oturum açma şartı

Microsoft uzunca bir süredir Windows kullanıcıları üzerinden Microsoft hesabı kullanımını zorluyor. Windows 11'in Insider kullanıcılarına yönelik 22557 numaralı önizleme sürümünü ile birlikte Windows 11 Pro dahil olmak üzere gelecekteki tüm yüklemeler için Microsoft hesabı zorunlu hale getirildi.

Windows Home için de benzer şekilde ilk kurulum prosedürü için bir internet bağlantısı ve Microsoft hesabı (MSA) gerekecek. Dolayısı ile Windows 11 Pro kullanıcıları bile birçok kişi için istenmeyen bu MSA ile oturum açma zorunluluğundan kurtulamayacak.

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Hala üçüncü parti antivirüse ihtiyaç var

Windows 11 tıpkı önceki sürümler gibi şirketin yerleşik antivirüs çözümüne sahip. Windows Defender harici sabit sürücü veya USB gibi cihazları çok fazla kullanmıyorsanız veya güvenilir siteleri ziyaret ediyorsanız yeterli olacaktır. Ancak kötü amaçlı yazılımları algılama ve en son tehditleri kapsama konusunda en iyisi olduğu söylenemez.

Bunlara ek olarak Windows Defender'ın güvenilir uygulamaları engelleyebildiği biliniyor. Ayrıca diğer üçüncü taraf antivirüslerin aksine kullanıcılarına bir şifre yöneticisi veya VPN vb. sağlamıyor. Bu nedenle çoğu zaman Windows kullanıcıları kendi güvenliklerini artırmak için üçüncü parti antivirüs yazılımlarını yüklemeyi tercih ediyorlar.

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