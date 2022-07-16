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    Windows 11'de nostalji rüzgarı: Medya oynatıcıya CD rip desteği

    Microsoft, Windows 11’deki medya oynatıcıyı geliştirmeye devam ediyor. Yeni eklenen CD rip özelliği, hala elinde müzik CD’si bulunan kullanıcıların şarkıları bilgisayara aktarmasını sağlayacak.
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    windows 11 media player cd rip

    Microsoft, müzik CD’si yapan ve müziklerini bilgisayara aktarmak isteyen kullanıcılar için Windows 11 Media Player’a yeni bir özellik ekledi. Müzik CD’si yazma ve kopyalama çok modası geçmiş bir özellik gibi görünse de Microsoft yeni medya oynatıcısını tam özellikli bir uygulama haline getirmek istiyor.

    Yeni özellik en son güncellemenin bir parçası ve şu anda yalnızca birkaç formatın desteklendiğini belirtmek gerek. CD’den bilgisayara müzikleri kopyalamak isteyen kullanıcıların (bu dönemde varsa) ihtiyaç duyacağı CD rip özelliği, 11.2206.30.0 sürümü ile birlikte sunuldu. Microsoft, yeni işleve ilişkin “Mart ayında medya oynatıcıya CD oynatma desteği getirdik. En son güncellemeyle de CD kopyalama için destek ekliyoruz. Bu sürümde desteklenen formatlar arasında AAC, WMA, FLAC, ALAC yer alıyor.” açıklamasını yaptı.

    Yeni medya oynatıcı

    Microsoft, amacının Windows 11’de modern multimedya deneyimi sunmak olduğunu söylüyor. Yeni media player Kasım ayında kullanıcılara sunulmaya başladı. Windows Media Player’ın eski sürümü hala kullanılabiliyor ancak yeni güncellemeleri almayacak.

    Microsoft, kullanıcıların Windows 11’de multimedya içeriklerini dinlemelerini ve izlemelerini daha eğlenceli hale getirmek için yeni medya oynatıcıyı tasarladıklarını ve tüm kullanıcılara tanıtmaktan heyecan duyduklarını belirtiyor.

    Microsoft, “Media Player’ın kalbinde hızlı bir şekilde müziklere göz atmanıza ve müziği çalmanıza, çalma listeleri oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan tam özellikli bir müzik kitaplığı mevcut. Müzik koleksiyonunuz Groove Music’teyse kitaplığınız ve çalma listeleriniz otomatik olarak bu yeni deneyime taşınacak. Yeni Media Player güncellemesi Groove Müzik uygulamasının yerini alacak. Özel oynatma görünümü, albüm resmi ve zengin sanatçı görselleri içerecek ve bunlar tam ekran ve mini oynatıcıda görünecek.” diyor.

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    juanmata09 1 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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