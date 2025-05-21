Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11'e telefon ve bilgisayar arasında kesintisiz uygulama geçişi özelliği geliyor

    Yeni özellik ile kullanıcılar, telefonlarında açık olan uygulamalara bilgisayarlarında tek tıkla devam etme imkanına kavuşacak.                                 

    Windows 11'e telefondan PC'ye uygulama geçiş özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11'de kullanılan uygulamaların cihazlar arasında kolayca geçişine olanak tanıyan "Cross Device Resume" özelliği üzerinde çalışıyor. macOS'teki Handoff'a benzer şekilde çalışan yeni özellik ile kullanıcılar, telefonlarında açık olan uygulamalara bilgisayarlarında tek tıkla devam etme imkanına kavuşacak.

    Özellik ilk olarak Microsoft Build 2025 etkinliğinde gün yüzüne çıktı. Geliştiricilere gösterilen bir demoda, mobilde açık olan Spotify oturumunun bilgisayarda kaldığı yerden nasıl devam ettiği gösterildi. 

    Görev çubuğunda küçük bir rozet gözükecek

    Microsoft ürün yöneticisi Aakash Varshney'in açıklamasına göre, bir uygulama tablet veya telefonda açıldığında, Windows'un görev çubuğu simgesinin hemen üzerinde küçük bir rozet gözükecek. Bu rozete tıklandığında uygulamaya bilgisayarda kaldığı yerden devam etme seçeneği çıkacak. Bu seçeneğe tıklandığında otomatik olarak uygulamaya geçiş yapılacak.

    Microsoft, ilk olarak 2016 yılında Windows 10'da benzer bir özelliği test etmişti. Project Rome kod adlı bu cihazlar arası deneyim, geliştiricilerin birden fazla cihazda çalışabilen ve kullanıcı cihazlar arasında geçiş yaptığında onlarla birlikte hareket eden uygulamalar yazabilmesi için tasarlanmıştı, ancak pek fazla yaygınlaşamadı. Umarız ortaya çıkan bu yeni özellik bu sefer yaygınlaşır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    turkelvis 7 saat önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rehberim başka telefonda çıkıyor koşullu arama yönlendirme aktif ne demek honda civic fb7 hususi aracı ticariye çevirme masrafı toyota corolla 1.4 d-4d

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum