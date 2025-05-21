Windows 11'e telefon ve bilgisayar arasında kesintisiz uygulama geçişi özelliği geliyor

Özellik ilk olarak Microsoft Build 2025 etkinliğinde gün yüzüne çıktı. Geliştiricilere gösterilen bir demoda, mobilde açık olan Spotify oturumunun bilgisayarda kaldığı yerden nasıl devam ettiği gösterildi.
Görev çubuğunda küçük bir rozet gözükecek
Microsoft ürün yöneticisi Aakash Varshney'in açıklamasına göre, bir uygulama tablet veya telefonda açıldığında, Windows'un görev çubuğu simgesinin hemen üzerinde küçük bir rozet gözükecek. Bu rozete tıklandığında uygulamaya bilgisayarda kaldığı yerden devam etme seçeneği çıkacak. Bu seçeneğe tıklandığında otomatik olarak uygulamaya geçiş yapılacak.
Microsoft, ilk olarak 2016 yılında Windows 10'da benzer bir özelliği test etmişti. Project Rome kod adlı bu cihazlar arası deneyim, geliştiricilerin birden fazla cihazda çalışabilen ve kullanıcı cihazlar arasında geçiş yaptığında onlarla birlikte hareket eden uygulamalar yazabilmesi için tasarlanmıştı, ancak pek fazla yaygınlaşamadı. Umarız ortaya çıkan bu yeni özellik bu sefer yaygınlaşır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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