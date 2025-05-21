Windows 11'e telefon ve bilgisayar arasında kesintisiz uygulama geçişi özelliği geliyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11'de kullanılan uygulamaların cihazlar arasında kolayca geçişine olanak tanıyan "Cross Device Resume" özelliği üzerinde çalışıyor. macOS'teki Handoff'a benzer şekilde çalışan yeni özellik ile kullanıcılar, telefonlarında açık olan uygulamalara bilgisayarlarında tek tıkla devam etme imkanına kavuşacak.

Özellik ilk olarak Microsoft Build 2025 etkinliğinde gün yüzüne çıktı. Geliştiricilere gösterilen bir demoda, mobilde açık olan Spotify oturumunun bilgisayarda kaldığı yerden nasıl devam ettiği gösterildi.

Görev çubuğunda küçük bir rozet gözükecek

Microsoft ürün yöneticisi Aakash Varshney'in açıklamasına göre, bir uygulama tablet veya telefonda açıldığında, Windows'un görev çubuğu simgesinin hemen üzerinde küçük bir rozet gözükecek. Bu rozete tıklandığında uygulamaya bilgisayarda kaldığı yerden devam etme seçeneği çıkacak. Bu seçeneğe tıklandığında otomatik olarak uygulamaya geçiş yapılacak.

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Microsoft, ilk olarak 2016 yılında Windows 10'da benzer bir özelliği test etmişti. Project Rome kod adlı bu cihazlar arası deneyim, geliştiricilerin birden fazla cihazda çalışabilen ve kullanıcı cihazlar arasında geçiş yaptığında onlarla birlikte hareket eden uygulamalar yazabilmesi için tasarlanmıştı, ancak pek fazla yaygınlaşamadı. Umarız ortaya çıkan bu yeni özellik bu sefer yaygınlaşır.

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Windows 11'e telefondan PC'ye uygulama geçiş özelliği geliyor