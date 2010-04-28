Windows 7, 100 milyonu geçerek en hızlı satan işletim sistemi oldu

Geçtiğimiz günlerde dönem sonu finansal rakamlarını açıklayan Microsoft, elde ettiği güçlü gelirde, Windows 7'nin sergilediği hızlı büyümenin kilit rol oynadığını belirtmişti. Gelen yeni bilgilere göre Windows 7, Microsoft tarihinin en hızlı satan işletim sistemi olmayı başardı.

22 Ekim'de lanse edilen işletim sisteminin 6 ay içerisinde 100 milyondan fazla sattığı açıklandı. 2009 sonu itibariyle 60 milyon satan Windows 7, Mart itibariyle 90 milyonluk satış rakamına ulaşmıştı. Geçtiğimiz hafta doğrulanan bir başka bilgiye göreyse, tüm bilgisayarların %10'unda Windows 7 kurulu.

Yüksek satış hızıyla öne çıkan Windows 7'den sonraki adım olarak Windows 8'in 2012'de pazara sunulması bekleniyor.