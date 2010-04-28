Windows 7, 100 milyonu geçerek en hızlı satan işletim sistemi oldu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz günlerde dönem sonu finansal rakamlarını açıklayan Microsoft, elde ettiği güçlü gelirde, Windows 7'nin sergilediği hızlı büyümenin kilit rol oynadığını belirtmişti. Gelen yeni bilgilere göre Windows 7, Microsoft tarihinin en hızlı satan işletim sistemi olmayı başardı.
22 Ekim'de lanse edilen işletim sisteminin 6 ay içerisinde 100 milyondan fazla sattığı açıklandı. 2009 sonu itibariyle 60 milyon satan Windows 7, Mart itibariyle 90 milyonluk satış rakamına ulaşmıştı. Geçtiğimiz hafta doğrulanan bir başka bilgiye göreyse, tüm bilgisayarların %10'unda Windows 7 kurulu.
Yüksek satış hızıyla öne çıkan Windows 7'den sonraki adım olarak Windows 8'in 2012'de pazara sunulması bekleniyor.
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@yc1 kardeşim sağolasın, hepsiburada.com/... bu ürünün aynısını gittigidiyordan bulup sipariş ettim (hepsiburadaya gıcık olduğum için 2 tl fazla verdim ) anahtar kelimeyi sen söyledin :'' hard disk kutusu''... şu DH benim kaç derdime derman oldu hepiniz sağolun dostlarım
Bir sabit disk kutusu alıp eski diski takarak bilgisayara bağlamayı deneyin.
Fakat eski bilgisayarımda kurulu olan win7mi yeni bilgisayarım olan dell d630 anakartıma takıp da win7nin açılması ve tüm sürücüleri kurup bana hazır etmesi gözlerimi yaşarttı. Linuxda olağan olan bu durum windowsda hep mavi ekran hatası ile resetlemeye gidiyordu ama win7 ile değişti sanırım.
Kesinlikle windows7 daha hızlı ve kararlı.XP yi arasıra açıyorum.
Zaten Vista rezaletinden sonra böyle bir işletim sistemi gelmeseydi microsoft un tahtı sallanmaya başlayacaktı,tamda alternatif sistemler atağa geçmişken...
Win7'nin gerçekten sorunları bulunmakta, bu sebeple XP ile de kullanmam gerekiyor...
win 7 nin ne sorunu varmis merak ettim
beta 6xxx surumunden beri kullaniyorum ve gercekten mukemmel bir isletim sistemi