Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 7, 100 milyonu geçerek en hızlı satan işletim sistemi oldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,8b
1
58
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz günlerde dönem sonu finansal rakamlarını açıklayan Microsoft, elde ettiği güçlü gelirde, Windows 7'nin sergilediği hızlı büyümenin kilit rol oynadığını belirtmişti. Gelen yeni bilgilere göre Windows 7, Microsoft tarihinin en hızlı satan işletim sistemi olmayı başardı.

22 Ekim'de lanse edilen işletim sisteminin 6 ay içerisinde 100 milyondan fazla sattığı açıklandı. 2009 sonu itibariyle 60 milyon satan Windows 7, Mart itibariyle 90 milyonluk satış rakamına ulaşmıştı. Geçtiğimiz hafta doğrulanan bir başka bilgiye göreyse, tüm bilgisayarların %10'unda Windows 7 kurulu.

Yüksek satış hızıyla öne çıkan Windows 7'den sonraki adım olarak Windows 8'in 2012'de pazara sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
turkey2008abc 8 yıl
Orjinal vistayı silip korsan yükledik mecburen.microsoftun bu işe el atması lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theflood 9 yıl
win7 64 bit kullanıyorum orjinal laptop almıştım onla geldi ama mükkeml performans :) değer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dionysos_07 9 yıl
@ rasim888



Bir sabit disk kutusu alıp eski diski takarak bilgisayara bağlamayı deneyin.


@yc1 kardeşim sağolasın, hepsiburada.com/... bu ürünün aynısını gittigidiyordan bulup sipariş ettim (hepsiburadaya gıcık olduğum için 2 tl fazla verdim
) anahtar kelimeyi sen söyledin :'' hard disk kutusu''... şu DH benim kaç derdime derman oldu hepiniz sağolun dostlarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boidae 9 yıl
Bugün kurdum ve uçuyor pc abartısız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
@ rasim888
Bir sabit disk kutusu alıp eski diski takarak bilgisayara bağlamayı deneyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adventure. 9 yıl
Vista öyle bir baydırmış ki kullanıcıları, Win7 çıkar çıkmaz millet hucüm etmiştir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
taners9 9 yıl
Eve gerçekten güzel işletim sistemi fakat vista ile başlayan ram canavarlığına win7 ile devam etmiş microsoft. 2gb ram ile xpde sanal bellek kapalıyken oynayabildiğim cod wm2'yi win7de 3gb ram ile hiçbir program açık değilken oynayamadım. Hatta oyun 1.8gb ram yerken win7 1.2 gb ile yetinemeyip oyunu kapatıyordu ram doldu hatası ile. Bu da demek oluyor ki artık win7 ile birlikte 32bit'in tarihe karışması gerekiyor ama malesef 64 bit daha oturamadı birtürlü.

Fakat eski bilgisayarımda kurulu olan win7mi yeni bilgisayarım olan dell d630 anakartıma takıp da win7nin açılması ve tüm sürücüleri kurup bana hazır etmesi gözlerimi yaşarttı. Linuxda olağan olan bu durum windowsda hep mavi ekran hatası ile resetlemeye gidiyordu ama win7 ile değişti sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lose_your_self 9 yıl
Bu kadar çok satmasının sebebi yeni alınan bilgisayarların içinde win7 kurulu olduğundan kaynaklarnıyor kimse gidipte yeni işletim sistemi satın almaz kolay kolay. Ayrıca en hızlı işletim sistemi xp diyenler yanılıyorlar win7 yi bir kullanın derim adeta uçuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
golge3546 9 yıl
Ben XP ile ikisini aynı hdd ye kurdum.
Kesinlikle windows7 daha hızlı ve kararlı.XP yi arasıra açıyorum.
Zaten Vista rezaletinden sonra böyle bir işletim sistemi gelmeseydi microsoft un tahtı sallanmaya başlayacaktı,tamda alternatif sistemler atağa geçmişken...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dionysos_07 9 yıl
vistadan ben çok memnundum, laptopuma çay döktükten sonra mecburen 7' ye geçiş yaptım (önceki dell idi şimdiki LG) sormak istediğim bişey var eski laptopumun harddiskinde birsürü gerekli e-book mp3 falan vardı, o harddiski çıkardım LG ye taktım yemedi ,naapmam lazım o bilgileri kurtarmak için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nicksiz Üye 9 yıl
rasim888 bir bardak soğuk su içebilirsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koxp94 9 yıl
Valla hem Vista hem de 7 lisansım var babalar gibi kullanıyorum



Win7'nin gerçekten sorunları bulunmakta, bu sebeple XP ile de kullanmam gerekiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dante 9 yıl
4 ayı geçkin kullanıyorum en ufak soruna denk gelmedim. Mis gibi yapmış bu sefer Microsoft.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeFurkan 9 yıl

koxp94

Valla hem Vista hem de 7 lisansım var babalar gibi kullanıyorum



Win7'nin gerçekten sorunları bulunmakta, bu sebeple XP ile de kullanmam gerekiyor...

win 7 nin ne sorunu varmis merak ettim

beta 6xxx surumunden beri kullaniyorum ve gercekten mukemmel bir isletim sistemi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Windows7 bu kadar hızlı satıyorken microsoftun ağzından 8 kelimesi bile çıkmaz.. Hatta çalışanlarına 8 demeyi bile yasaklamıştır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furkan* 9 yıl
Bazı yerlerde gördüm windows 8 çalışmalarına başlandı ama daha var gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OtostopçuKarınca 9 yıl
torrent ne güne duruyo :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furkan* 9 yıl
Sonuna kadar hakediyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Takao 9 yıl
1 yıldır 7 kullanıyorum yeni orjinal 7m oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14774 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, windows 7 ve
4 etiket daha satış rakamları işletim sistemi Windows microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Samsung'un 3D LCD TV'lerini denedik! 9 yıl LG 3D TV Lansmanında infinia serisini sizler için denedik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim