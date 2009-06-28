Windows Marketplace 600 uygulama ile açılacak

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Apple'ın 5 senelik iTunes Store başarısını AppStore ile pekiştirip ,3.parti uygulama anlayışının değiştirmesinden sonra bir çok firma tarafından açılan uygulama mağazalarının en yenisi Microsoft ile hayat buluyor.

Microsoft Fransa'nın Windows Mobile'dan sorumlu ürün müdürü Audrey Zolghadr,Windows Mobile için şu anda 20000 uygulama bulunduğuna dikkat çekerek WM 6.5'le gelecek olan Windows Marketplace for Mobile'ın 600 uygulama ile açılacağını söyledi.EA ile ortaklık anlaşmasıda imzaladıkları açıklayan Zolghadr'ın Windows Marketplace for Mobile hakkında açıkladığı diğer bilgilerde şöyle;

-Kullanıcıların uygulamalara kolayca ulaşması için bir arama motoru bulunacak.

-Kullanıcılar yazılımları 24 saatliğine deneyebilecekler,memnun kalmazlarsa paraları geri iade edilecek.

-Windows Mobile farklı donanımlara sahip cihazlarda kullanıldığından,kullanıcılar kendi cihazıyla hangi ürünler uyumluysa WMP'de sadece onları görebilecek.

-Ödemeler direk kredi kartından yada operatör üzerinden yapılacak.

Windows MarketPlace'in AppStore kadar başarılı olup olmayacağını ise zaman gösterecek.