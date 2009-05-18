Windows Mobile 6.5 tamamlandı, gözler telefon üreticilerinde

Windows 7'nin Yayımlanmaya Aday (RC) versiyonunu bir süre önce genel kullanıma açan Microsoft, Windows Mobile 6.5 için uzunca bir süredir devam etmekte olan çalışmalarını tamamladı. Firmanın akıllı telefonlar için geliştirdiği işletim sisteminin yeni versiyonu, Geliştiriciler Takımı'nın Twitter sayfasındaki açıklamaya göre tamamlandı. Satışa hazır olan Windows Mobile 6.5 artan rekabet koşulları çerçevesinde yeni bir kullanıcı arayüzü, güncelleştirilmiş internet gezgini ve MyPhone senkronizasyon servisi gibi detaylarla geliştirildi.
Windows Mobile tabanlı akıllı telefon pazarının %75'ine sahip olduğu belirtilen HTC'nin, Touch Diamond2 ve Touch Pro2 modellerinde kullanacağı yeni işletim sistemi için diğer üreticilerin de hazırlık çalışması içerisinde olduğu belirtilirken, telefonların yılın ikinci yarısı ile birlikte satışa sunulması bekleniyor.
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Nasıl yani wm 6.1 ile ~30 mb boş ram varken şimdi 6.5 ile sadece ~19 mb boş ram kalan bu sistem daha az sistem ihtiyacımı var yani ? Ben pda üreticisinin verdiği 6.1 versiyonunuda kullanmadım/kullanamadım ancak gönüllü katılımcıların verdiği romlarla ayakta kalıyor bu cihazlar illegal romlar kötüdür diye birşey yok onu demek istiyorum.. İster masaüstü sistemi ister pda sistemi olsun ram yönetimi hiç iyi değil hiçbir program çalıştırmadığım bir sistemi 3 günde 1 reset atmak zorundayım neden! windows mobile 5 den beri bu böyle .. Şimdi diyebilirsiniz git sysmbianos / iphone tarzı birşeyler al haklısınız ama "sistem" değil vazgeçemediğim programlar var..
Sanırım mesajımı tam olarak okumadın. Wm6.5 sürümü henüz resmi olarak çıkmadığından, kalan bellek miktarını neye göre kıyaslıyorsun ? Wm 6.0 ile 6.1 arasında ki hız farkının nereden doğduğunu bana açıklarmısın ? Günde bir reset atıyorsan o kullanıcıdan kaynaklı bir sorun olabilir. Nitekim eski bir pda/ppc kullanıcısı olarak ben standart kullanımımda aylarca bile reset atmadan kullandığım olmuştur. Olur olmaz her programı kurup deneyerek cihazları zorlamak, sonra da çakışmadan dolayı sorun çıkaran işletim sistemi suçlamak sence de işin kolayına kaçmak değilmidir? Lütfen arkadaşlar sorunu biraz da kendinizde arayın artık.. Maillerimi kontrol edip, gerekirse cevaplayıp Gps ile yolumu buluyorum ve telefon olarak da görüşmelerimi yapıyorum. Yani her işimi görüyorum ve bunun için de yeni Rom'a ihtiyaç duymuyorum. Doğal olarak da zırt pırt Rom değiştirip durmuyorum. Ve bu anlamda cihazımı gönüllü katılıcımların yayınladığı romların ayakta tuttuğunu da hiç mi hiç düşünmüyorum. Ayrıca vazgeçemediğiniz programların tümünün Wm6.0 ile de sorunsuz çalıştığını biliyormusunuz ?
Microsoft her yeni pc/pda/server ne olursa olsun her yazılımında daha fazla donanım ihtiyacı var dalgasını bırakmalı tamam anlıyoruz üreticilerle ortaklaşa bu işler dönüyor ama yeter artık .. 6.0 ile 6.5 arasında AFAKİ fark yok touch (dokunma) odaklı bir sistem olmuş gerisi ! aynı !...
win 7 ile bu durumu bırakmış. ben win 7 den çok memnunum