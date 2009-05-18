Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Mobile 6.5 tamamlandı, gözler telefon üreticilerinde

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,5b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Windows Mobile 6.5 tamamlandı, gözler telefon üreticilerinde
Tam Boyutta Gör

Windows 7'nin Yayımlanmaya Aday (RC) versiyonunu bir süre önce genel kullanıma açan Microsoft, Windows Mobile 6.5 için uzunca bir süredir devam etmekte olan çalışmalarını tamamladı. Firmanın akıllı telefonlar için geliştirdiği işletim sisteminin yeni versiyonu, Geliştiriciler Takımı'nın Twitter sayfasındaki açıklamaya göre tamamlandı. Satışa hazır olan Windows Mobile 6.5 artan rekabet koşulları çerçevesinde yeni bir kullanıcı arayüzü, güncelleştirilmiş internet gezgini ve MyPhone senkronizasyon servisi gibi detaylarla geliştirildi.

Windows Mobile tabanlı akıllı telefon pazarının %75'ine sahip olduğu belirtilen HTC'nin, Touch Diamond2 ve Touch Pro2 modellerinde kullanacağı yeni işletim sistemi için diğer üreticilerin de hazırlık çalışması içerisinde olduğu belirtilirken, telefonların yılın ikinci yarısı ile birlikte satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gececi_78 10 yıl
@TR_001
Nasıl yani wm 6.1 ile ~30 mb boş ram varken şimdi 6.5 ile sadece ~19 mb boş ram kalan bu sistem daha az sistem ihtiyacımı var yani ? Ben pda üreticisinin verdiği 6.1 versiyonunuda kullanmadım/kullanamadım ancak gönüllü katılımcıların verdiği romlarla ayakta kalıyor bu cihazlar illegal romlar kötüdür diye birşey yok onu demek istiyorum.. İster masaüstü sistemi ister pda sistemi olsun ram yönetimi hiç iyi değil hiçbir program çalıştırmadığım bir sistemi 3 günde 1 reset atmak zorundayım neden! windows mobile 5 den beri bu böyle .. Şimdi diyebilirsiniz git sysmbianos / iphone tarzı birşeyler al haklısınız ama "sistem" değil vazgeçemediğim programlar var..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TR_001 10 yıl
@ gececi_78
Sanırım mesajımı tam olarak okumadın. Wm6.5 sürümü henüz resmi olarak çıkmadığından, kalan bellek miktarını neye göre kıyaslıyorsun ? Wm 6.0 ile 6.1 arasında ki hız farkının nereden doğduğunu bana açıklarmısın ? Günde bir reset atıyorsan o kullanıcıdan kaynaklı bir sorun olabilir. Nitekim eski bir pda/ppc kullanıcısı olarak ben standart kullanımımda aylarca bile reset atmadan kullandığım olmuştur. Olur olmaz her programı kurup deneyerek cihazları zorlamak, sonra da çakışmadan dolayı sorun çıkaran işletim sistemi suçlamak sence de işin kolayına kaçmak değilmidir? Lütfen arkadaşlar sorunu biraz da kendinizde arayın artık.. Maillerimi kontrol edip, gerekirse cevaplayıp Gps ile yolumu buluyorum ve telefon olarak da görüşmelerimi yapıyorum. Yani her işimi görüyorum ve bunun için de yeni Rom'a ihtiyaç duymuyorum. Doğal olarak da zırt pırt Rom değiştirip durmuyorum. Ve bu anlamda cihazımı gönüllü katılıcımların yayınladığı romların ayakta tuttuğunu da hiç mi hiç düşünmüyorum. Ayrıca vazgeçemediğiniz programların tümünün Wm6.0 ile de sorunsuz çalıştığını biliyormusunuz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gececi_78 10 yıl
pdaya kurdum yani o kadar dandik ki kasım kasım kasım kasım kasım kasıyor..
Microsoft her yeni pc/pda/server ne olursa olsun her yazılımında daha fazla donanım ihtiyacı var dalgasını bırakmalı tamam anlıyoruz üreticilerle ortaklaşa bu işler dönüyor ama yeter artık .. 6.0 ile 6.5 arasında AFAKİ fark yok touch (dokunma) odaklı bir sistem olmuş gerisi ! aynı !...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 10 yıl
nihayi sürüm ile arasında fark olacaktır. bide bizim kullandıklarımız sağdan soldan port edilmiş

win 7 ile bu durumu bırakmış. ben win 7 den çok memnunum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
iPhone almaktan daha iyi olacaktır, eğer üreticiler işlemcisi ve görünümü güzel olan cihazlar çıkartırsa..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fettah34 10 yıl
Browser'dan gördüğüm kadarı ile multitouch yok 6.5 da. Yandaki zoom barindan o sonucu çıkardım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 10 yıl
win7 multi touch destekli,mobile 6.5 de destekleyecek mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16539 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, windows mobile ve
2 etiket daha mobile Windows
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl X-Men Origins: Wolverine inceleme videosu 10 yıl DFI Dark DK 790FXB-M2RS anakart video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim