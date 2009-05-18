Windows Mobile 6.5 tamamlandı, gözler telefon üreticilerinde

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Windows 7'nin Yayımlanmaya Aday (RC) versiyonunu bir süre önce genel kullanıma açan Microsoft, Windows Mobile 6.5 için uzunca bir süredir devam etmekte olan çalışmalarını tamamladı. Firmanın akıllı telefonlar için geliştirdiği işletim sisteminin yeni versiyonu, Geliştiriciler Takımı'nın Twitter sayfasındaki açıklamaya göre tamamlandı. Satışa hazır olan Windows Mobile 6.5 artan rekabet koşulları çerçevesinde yeni bir kullanıcı arayüzü, güncelleştirilmiş internet gezgini ve MyPhone senkronizasyon servisi gibi detaylarla geliştirildi.

Windows Mobile tabanlı akıllı telefon pazarının %75'ine sahip olduğu belirtilen HTC'nin, Touch Diamond2 ve Touch Pro2 modellerinde kullanacağı yeni işletim sistemi için diğer üreticilerin de hazırlık çalışması içerisinde olduğu belirtilirken, telefonların yılın ikinci yarısı ile birlikte satışa sunulması bekleniyor.