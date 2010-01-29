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Windows Mobile 7, önümüzdeki ay sergilenecek

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Windows Mobile 7, önümüzdeki ay sergilenecek
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Dünyanın en büyük yazılım devi Microsoft, 2010 mali yılının ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladığı telekonferans da Windows Mobile 7'e de açıklık getirdi. Firmanın finansal sistemlerden sorumlu yöneticisi Peter Klein, nir süredir çeşitli kaynaklarca ortaya atılan Windows Mobile 7'nin Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Konferansı'nda (Mobile World Conferance) tanıtılacağı iddialarını doğruladı.

Buna göre teknoloji severlerin uzun süredir beklediği Windows Mobile 7, gelecek ay yapılacak olan Mobil Dünya Konferansı'nda sergilenecek ve muhtemelen yol haritası açıklanacak.

Ortaya atılan iddialara göre, Windows Mobile 7, çalışabilmesi için minimum 1GHz'lik işlemciye ve 800x480 piksellik dokunmatik ekrana gereksinim duyacak.


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asaltek 9 yıl
bomba etkisi olacak...Piyasadaki standart sistem gereksinimlerini bir üst kademeye taşıması iyi bişey, üreticileri zorlamazsan 10 sene önce üretilmiş işlemciyi takıverirler...
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TRaMbLeN 9 yıl

directX25

bomba etkisi olacak...Piyasadaki standart sistem gereksinimlerini bir üst kademeye taşıması iyi bişey, üreticileri zorlamazsan 10 sene önce üretilmiş işlemciyi takıverirler...

senin bakış açına göre iyi olabilir ama benim yorumum şudur: çok hantal ve kaynakları sömüren bu sebeplede dahada yavaşlamış bir işletim sistemi....
hiç bir etki yaratacağını düşünmüyorum bu kadar ağır bir sistem ancak sinir etkisi yaratır...
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hapocod 9 yıl
güzel gözüküyor
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talh4wk 9 yıl
menüsü klasik geldi :S
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler,bende menüyü klasik buluyorum
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poqovic 9 yıl
Bir başka vista faciası daha.
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TRaMbLeN 9 yıl
wm7 nin ihtiyaç duyduğu minimum gereksinimlere sahip telefonlar daha yeni yeni piyasaya giriyorken , bu özelliklerin "minimum ihtiyaç" olarak istenmesi biraz ağır kaçmış bence.
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baysan240 9 yıl
toshiba g900 ün ekranı 800/480 çözünürlükte işlemcisi ise 620 mhz ta çalışabiliyor acaba nasıl bir performans gösterir merak ettim
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