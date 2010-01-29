Windows Mobile 7, önümüzdeki ay sergilenecek

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Dünyanın en büyük yazılım devi Microsoft, 2010 mali yılının ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladığı telekonferans da Windows Mobile 7'e de açıklık getirdi. Firmanın finansal sistemlerden sorumlu yöneticisi Peter Klein, nir süredir çeşitli kaynaklarca ortaya atılan Windows Mobile 7'nin Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Konferansı'nda (Mobile World Conferance) tanıtılacağı iddialarını doğruladı.

Buna göre teknoloji severlerin uzun süredir beklediği Windows Mobile 7, gelecek ay yapılacak olan Mobil Dünya Konferansı'nda sergilenecek ve muhtemelen yol haritası açıklanacak.

Ortaya atılan iddialara göre, Windows Mobile 7, çalışabilmesi için minimum 1GHz'lik işlemciye ve 800x480 piksellik dokunmatik ekrana gereksinim duyacak.