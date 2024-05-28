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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 Pro ekranını üretecek isimler belli oldu

    Yaklaşan iPhone 16 serisinin ekranını sağlayacak tedarikçiler belli oldu. Apple'ın iPhone 16 Pro ekranının seri üretimi için iki OLED panel tedarikçisine yeşil ışık yaktığı bildirildi.
    iphone 16 pro ekran üretimi samsung & lg Tam Boyutta Gör
    Samsung Display, dört iPhone 16 modelinin tamamı için OLED ekran tedarik ederken, LG Display, Pro modellere özel ekranlar tedarik edecek. Ek olarak BOE’nin iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için OLED ekran tedariğine yardımcı olması bekleniyor.

    iPhone 16 ekranları seri üretime giriyor

    • Samsung: Dört iPhone 16 modelinin ekranını,
    • LG: iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max ekranlarını,
    • BOE: iPhone 16 ve 16 Plus ekranlarını üretecek.

    Rapor, Apple’ın iPhone 16 Pro Max için seri ekran üretimine henüz onay vermediğini söylüyor ancak bunun uzun sürmesi beklenmiyor. iPhone 16 Pro Max OLED ekranın seri üretimine ilişkin onay sürecini yakın zamanda Samsung Display ve LG Display takip edecek. Samsung'un bu hafta içinde onay almasının beklendiği ancak LG'nin Haziran ortasına kadar kalite kontrollerden geçmesinin beklenmediği belirtiliyor.

    Apple’ın iPhone 16 Pro Max ekranında BRS olarak bilinen yeni ultra ince bir çerçeve teknolojisini kullandığı, tedarikçilerin de bu nedenle aşırı ısınma sorunlarıyla yaşadığı bildirildi. Bu arada hem iPhone 16 Pro hem de 16 Pro Max’in daha parlak ekrana sahip olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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