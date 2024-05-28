iPhone 16 Pro ekranını üretecek isimler belli oldu

iPhone 16 ekranları seri üretime giriyor
- Samsung: Dört iPhone 16 modelinin ekranını,
- LG: iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max ekranlarını,
- BOE: iPhone 16 ve 16 Plus ekranlarını üretecek.
Rapor, Apple’ın iPhone 16 Pro Max için seri ekran üretimine henüz onay vermediğini söylüyor ancak bunun uzun sürmesi beklenmiyor. iPhone 16 Pro Max OLED ekranın seri üretimine ilişkin onay sürecini yakın zamanda Samsung Display ve LG Display takip edecek. Samsung'un bu hafta içinde onay almasının beklendiği ancak LG'nin Haziran ortasına kadar kalite kontrollerden geçmesinin beklenmediği belirtiliyor.
Apple’ın iPhone 16 Pro Max ekranında BRS olarak bilinen yeni ultra ince bir çerçeve teknolojisini kullandığı, tedarikçilerin de bu nedenle aşırı ısınma sorunlarıyla yaşadığı bildirildi. Bu arada hem iPhone 16 Pro hem de 16 Pro Max’in daha parlak ekrana sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.