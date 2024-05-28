iPhone 16 Pro ekranını üretecek isimler belli oldu

Tam Boyutta Gör Samsung Display, dört iPhone 16 modelinin tamamı için OLED ekran tedarik ederken, LG Display, Pro modellere özel ekranlar tedarik edecek. Ek olarak BOE’nin iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için OLED ekran tedariğine yardımcı olması bekleniyor.

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iPhone 16 ekranları seri üretime giriyor

Samsung : Dört iPhone 16 modelinin ekranını,

: Dört iPhone 16 modelinin ekranını, LG : iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max ekranlarını,

: iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max ekranlarını, BOE: iPhone 16 ve 16 Plus ekranlarını üretecek.

Rapor, Apple’ın iPhone 16 Pro Max için seri ekran üretimine henüz onay vermediğini söylüyor ancak bunun uzun sürmesi beklenmiyor. iPhone 16 Pro Max OLED ekranın seri üretimine ilişkin onay sürecini yakın zamanda Samsung Display ve LG Display takip edecek. Samsung'un bu hafta içinde onay almasının beklendiği ancak LG'nin Haziran ortasına kadar kalite kontrollerden geçmesinin beklenmediği belirtiliyor.

Apple’ın iPhone 16 Pro Max ekranında BRS olarak bilinen yeni ultra ince bir çerçeve teknolojisini kullandığı, tedarikçilerin de bu nedenle aşırı ısınma sorunlarıyla yaşadığı bildirildi. Bu arada hem iPhone 16 Pro hem de 16 Pro Max’in daha parlak ekrana sahip olması bekleniyor.

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