Windows Phone 7 telefonlar ATi GPU kullanıyor, 480x800 Xbox Live oyunları geliyor

Kriz döneminde de büyüyen ve gelecek için önemli sinyaller veren akıllı telefon pazarı, üreticilerin yeni büyüme fırsatları gördüğü en önemli segmentlerden biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl milyonlarca adet telefon satan üreticiler, yeni modellerle pazar paylarını arttırmayı hedeflerken, rekabet yonga üreticilerine de yansımış durumda. Düşük güç tüketimli Atom platformuyla netbook dünyasını kontrolü altında tutan Intel, akıllı telefon pazarındaki büyüme hızından etkilenen isimler arasında yer alıyor. Birkaç yıl öncesine kadar akıllı telefonlar için Xscale işlemcilerini hazırlayan ancak masaüstü ve dizüstü bilgisayar işlemcilerine odaklanabilmek için XScale operasyonunu Marvell'a devrederek pazardan çıkan Intel, Atom platformuyla güçlü bir geri dönüş planlıyor. Mobil Dünya Kongresi'nde Nokia birlikteliğini detaylandıran ve bir Moblin & Maemo birlikteliği olan MeeGo platformunu tanıtan Intel, önümüzdeki yıllarda akıllı telefon pazarı için yonga geliştiren en büyük oyunculardan biri olmak istediğinin sinyallerini vermişti.

x86 mimarisiyle yaklaşık yirmi yıldır işlemci pazarını domine eden Intel, ultra-düşük güç tüketimli yonga çözümlerine ihtiyaç duyulan akıllı telefon pazarında oldukça güçlü bir rakibe sahip; ARM. Cep telefonu pazarının Intel'i olarak tanımlayabileceğimiz ARM, doğrudan işlemci üreticisi olmasa da geliştirdiği ultra-düşük güç tüketimli mobil işlemci mimarilerini aralarında Qualcomm ve Texas Instruments gibi isimlerin de yer aldığı yarıiletken üreticilerine lisanslayarak bugün telefon pazarının %98'ini kontrol ediyor. Tegra platformuyla Nvidia'nın da dahil olduğu pazarda rekabet hızla artarken, iPhone ile başlayan yeni dönemde mobil oyun sektörünün akıllı telefonları daha önce olmadığı kadar ciddiye aldıklarını görüyoruz. Peki bu kadar bilgiyi niçin verdik ? Microsoft tarafından ilk defa Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan ve yıl sonuna doğru lanse edilmesi beklenen Windows Phone 7 ile birlikte Xbox Live oyunlarının akıllı telefonlara gelecek olması hem telefon hem de yonga pazarında tansiyonun yükselmesine neden olacak.

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Taşınabilir medya oynatıcısı Zune HD ve bir süredir konuşulmakta olan Courier isimli tablet bilgisayar konseptinde yine bir ARM çözümü olan Nvidia Tegra platformuna yer veren Microsoft, Windows Phone 7'de ise platform sağlayıcısı olarak Qualcomm ile iş birliğine gidiyor ve firmanın popüler çipset çözümü SnapDragon'u tercih ediyor. Zamanla diğer firmaların yonga seti çözümlerinin de Windows Phone 7 eko sistemini girmesi beklenirken, şu an için gözde, Qualcomm SnapDragon ve pazara sunulacak ilk WP7 telefonlar, SnapDragon platformunu kullanacaklar. HTC HD2, Acer Liquid, Google Nexus One ve Sony Ericsson Xperia X10 gibi telefonlarda kullanılan SnapDragon platformu, SoC yani yongada sistem formunda bir yapı. ARM Cortex A8 mimarisini baz alan işlemci çekirdeğinden güç alan SnapDragon, AMD-ATi tarafından geliştirilen Z430 isimli entegre grafik birimini kullanıyor. 250 milyondan fazla cihazda kullanılan PowerVR grafik yongalarına ve GeForce grafikli Nvidia Tegra çözümlerine karşı SnapDragon platformu AMD Z430 grafik yongasıyla rekabete katılıyor.

AMD şimdiye kadar ultra-düşük güç tüketimli cihazlarla çok fazla anılmış olmasa da SnapDragon platformunun yaygınlaşması ve Windows Phone 7 için Microsoft'un kilit argümanları arasında yer alacak olması Z430 isimli entegre grafik çözümüyle AMD'nin pazardaki varlığını da güçlendirecek gibi görünüyor. Bilindiği üzere kullanımda olan mevcut SnapDragon çipseti 1GHz'de çalışıyor ve yıl sonuna doğru 1.3GHz'de çalışan yeni bir versiyonun hazır olması ayrıca 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli özel bir varyasyonunun da Qualcomm tarafından pazara sürülmesi bekleniyor. İleriki sürümlerinde AMD Z430 grafik yongasının yerini daha gelişmiş bir model alır mı sorusunun cevabı henüz netleşmiş olmasa da mevcut grafik yongasının Xbox360'da da kullanılan Xenos GPU'sundan türetildiği ve Unified Shader mimarisini temel aldığı biliniyor. Donanımsal 3D hızlandırma yeteneğine sahip olan grafik biriminin Windows Phone 7 ile birlikte Xbox Live oyunlarında daha fazla kullanılması beklenirken, ilk aşamada bir takım yazılım sınırlamaları olacak gibi görünüyor.

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Gelen bilgilere göre geliştiriciler en azından ilk aşamada grafik yongasının Shader birimini 3D oyunlarda kullanamayacaklar. Microsoft'tan Shawn Hargreaves kişisel günlüğünde, Windows Phone 7 ile tam donanımsal 3D hızlandırma desteğinin mümkün olduğunu sadece ilk aşamada programlanabilir shader desteğini açığa çıkarmayacaklarını ancak Direct 3D Mobile güncellemesiyle bu desteğin sene sonu veya gelecek yılın başına hazır olacağını belirtti. Programlanabilir shader yerine var olan BasicEffect mimarisinin konfigüre edilebilir dört yeni efekt (SkinnedEffect, EnvironmentMapEffect, DualTextureEffect ve AlphaTestEffect) ile güncelleneceği belirtilirken, bu efektlerin grafik yongasını daha efektif kullanabilecek şekilde dizayn edildiği belirtiliyor. 480×800 (WVGA) ve 320×480 (HVGA) olmak üzere geliştiricilere iki farklı çözünürlük seçeneği sunacak olan Microsoft, üreticilere bağımsız bir ölçeklendirme donanımı kullanmalarını dikte ederek GPU kaynaklarının korunmasını ve grafik ölçeklendilrmesinin daha iyi yapılmasını sağlayacak.

Grafik yongasının kullanımına yönelik yenilikler sayesinde 480 x 800 piksel çözünürlüğüne sahip Windows Phone 7 telefonlara, örneğin 320 X 480 piksel çözünürlüğüne sahip iPhone oyunları port edildiğinde, kullanılan donanım oyunu tam ekran ölçekleyebilecek. Microsoft bu sayede oyun yapımcılarına daha iyi performans için esnek bir bir geliştirme ortamı sunmayı amaçlıyor. Daha yüksek grafik performansı için bazı oyunların daha düşük çözünürlükte işlenip daha sonra 480 x 800 çözünürlüğüne ölçeklenebileceği Windows Phone 7 platformunda Microsoft, geliştiricilere oyunlarını Silverlight (Flash'a rakip) veya XNA Game Studio'da yazma şansı tanıyacak. Öte yandan Flash ve Java tabanlı oyunların da yeni platforma port edilmesi beklenirken, Silverlight ile hazırlanacak oyunlar, Xbox Live Servisine tam erişim yeteneğine sahip olacak. Bu gelişmelere ek olarak Microsoft, oldukça güçlü bir yapı olduğu belirtilen XNA Game Studio ile Zune için hazırlanan içeriğin Windows Phone 7 tabanlı telefonlara port edilmesini de sağlayacak.