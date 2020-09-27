Windows XP'nin kaynak kodları internete sızdı

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Windows XP işletim sisteminin kaynak kodları çevrimiçi olarak sızdırıldı ve şimdi birçok torrent sitesinden indirilebiliyor. Birkaç torrent sitesi indirme bağlantılarını kaldırmış olsa da, yenilerinin hızla yayıldığını söyleyebiliriz.

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Çoğunlukla devlet kurumları kullanıyor

Gelen bilgilere göre şimdiye kadar Microsoft tarafından gizli tutulan ve yalnızca özel bir programın parçası olarak hükümetlerle paylaşılan kaynak kodunun web'e tam olarak nasıl sızdığı bilinmiyor. Microsoft kanadı da henüz bu sızıntı ile ilgili bir açıklama yapmış değil. Twitter'daki birkaç kullanıcı, sızıntıya orijinal Xbox için kodunun da dahil edildiğini iddia ediyorlar, ancak bu durum henüz doğrulanmadı.

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Windows XP, Nisan 2014'ten beri artık destek almıyor, bu nedenle işletim sistemi şu anda resmi olarak kullanımdan kaldırıldı. NetMarketShare'den alınan üçüncü taraf verilerine göre, dünyadaki bilgisayarların yüzde 1'inden fazlası hala Windows XP çalıştırıyor. Windows XP, işletim sistemini daha yeni bir sürüme yükseltme, uygulama uyumluluğu ve donanım yatırımları gibi maliyetler nedeniyle dünya çapında hükümetler ve kurumlar tarafından çok sık kullanılmakta. Elbette Microsoft tüm kişi ve kurumları, hala destek alan daha yeni bir Windows işletim sistemine geçmeye teşvik ediyor.

https://gizmodo.com/windows-xp-source-code-leaked-by-apparent-bill-gates-co-1845181128

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