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    Windows XP'nin kaynak kodları internete sızdı

    Yazılım devi Microsoft'un ilk olarak 2001 yılında piyasaya sürdüğü Windows XP işletim sisteminin kaynak kodları torrent sitelerine düştü. Sızıntının nasıl gerçekleştiği henüz bilinmiyor.
    5 sa.
    2,3b
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    İşletim Sistemleri
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Windows XP'nin kaynak kodları internete sızdı
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    Windows XP işletim sisteminin kaynak kodları çevrimiçi olarak sızdırıldı ve şimdi birçok torrent sitesinden indirilebiliyor. Birkaç torrent sitesi indirme bağlantılarını kaldırmış olsa da, yenilerinin hızla yayıldığını söyleyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Sıradışı tasarıma sahip akıllı saat Nubia Watch, küresel pazarlara geliyor"

    Çoğunlukla devlet kurumları kullanıyor

    Gelen bilgilere göre şimdiye kadar Microsoft tarafından gizli tutulan ve yalnızca özel bir programın parçası olarak hükümetlerle paylaşılan kaynak kodunun web'e tam olarak nasıl sızdığı bilinmiyor. Microsoft kanadı da henüz bu sızıntı ile ilgili bir açıklama yapmış değil. Twitter'daki birkaç kullanıcı, sızıntıya orijinal Xbox için kodunun da dahil edildiğini iddia ediyorlar, ancak bu durum henüz doğrulanmadı.

    Windows XP'nin kaynak kodları internete sızdı
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    Windows XP, Nisan 2014'ten beri artık destek almıyor, bu nedenle işletim sistemi şu anda resmi olarak kullanımdan kaldırıldı. NetMarketShare'den alınan üçüncü taraf verilerine göre, dünyadaki bilgisayarların yüzde 1'inden fazlası hala Windows XP çalıştırıyor. Windows XP, işletim sistemini daha yeni bir sürüme yükseltme, uygulama uyumluluğu ve donanım yatırımları gibi maliyetler nedeniyle dünya çapında hükümetler ve kurumlar tarafından çok sık kullanılmakta. Elbette Microsoft tüm kişi ve kurumları, hala destek alan daha yeni bir Windows işletim sistemine geçmeye teşvik ediyor.



    https://gizmodo.com/windows-xp-source-code-leaked-by-apparent-bill-gates-co-1845181128 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 4 sa. en beğenilen
    XP'nin kaynak kodları içinde adı "Candy" olan ve birebir macOS Aqua temasının aynısı olan bir tema bulunuyor.
    Rahmetli Jobs hep "Windows bizden çorladı" diye derdi de inanmazdım xd

    (Bu arada neredeyse 1 hafta olacak sızdırılması ve DH Grubu bunu yeni görmüş sanırım.)
    XP'nin kaynak kodları içinde adı "Candy" olan ve birebir macOS Aqua temasının aynısı olan bir tema bulunuyor. Rahmetli Jobs hep "Windows bizden çorladı" diy...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    CleanCoders (Fatih ) 15 dk.
    Linux üzerinde kullandığımız Wine nin gelişimi için, bu kaynak kodları işe yarar mı acaba
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    Proprietor (Akif Altun) 3 sa.
    Haberdeki resme kimse bakmadı mı resmen dalga geçmişler xpnin kaynak kodu rar şifresi kırmamı bill gates xpnin kaynak kodlarına dünyayı aşılamam mı koymuş bu pcler bizi zorla aşılayacak mı bilmiyorum ama konulan resim aşırı saçma
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    seko.tr (serkan aydoğan) 3 sa.
    Kim napsın xpnin kaynak kodlarını ya.
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    sciro (Zafer Ünal) 3 sa.
    Bill Gates akıllı adam abi zorla yeni ürününü sattıracak öyle ya da böyle :)
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    TherafluForte (Ömer ) 4 sa.
    Xp kullanımında inat eden kişileri ve kurumları dünyadaki hackerların eline bırakan bir haber. Satış stratejisi gibi bir şey zorla w10 a kaydırıp hem lisans ücreti hem de w10 un adeta sömürdüğü dataların kapsama alanını genişletecekler. Mantıklı bir hareket.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 4 sa. en beğenilen
    XP'nin kaynak kodları içinde adı "Candy" olan ve birebir macOS Aqua temasının aynısı olan bir tema bulunuyor.
    Rahmetli Jobs hep "Windows bizden çorladı" diye derdi de inanmazdım xd

    (Bu arada neredeyse 1 hafta olacak sızdırılması ve DH Grubu bunu yeni görmüş sanırım.)
    Yanıtla +7
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    yorumculuklar 4 sa.
    Kaynak kodunu saklamak güvenlik anlamına gelmiyor, bu yapılması gereken bir şeydi. Güncelleme masrafları kurumlar için çok fazla artık güvenlik patchleri çıkartılır bu kod sayesinde.
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 5 sa.
    Bu şimdi torrent sitelerinde bir sürü düzenlenmiş farlı Windows Xp versiyonu bulabileceğimiz anlamına mı geliyor
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 5 sa.
    ReactOS için iyi haber. Artık daha hızlı geliştirilir.
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    soneday (Soner Çakır) 5 sa. Celonfix
    ReactOS zaten %70 oranında tersine mühendislikle nt'yı klonlamıştı, bunuda kullanır ama windows xp seviyesinde bir işletim sistemi günlük kullanıma yatkın olmaz. Şöyle Windows10'un falan sızacakki ortalık alevlensin :D
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