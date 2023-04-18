Kilosunu görmek istemeyenlere Withings akıllı baskül

Tam Boyutta Gör Kilo takibinin vazgeçilmez aracı baskül bugün akıllı cihazlar arasında yerini aldı. Kablosuz bağlantıların yanında farklı değerleri de ölçebilen akıllı basküller farklı alışkanlıkları da göz önünde bulunduruyor.

Withings Body Smart özellikleri ve fiyatı

Withings Body Smart akıllı baskül, kilosunu sürekli tartıda görmek istemeyenler için bir modla geliyor. Gözler Kapalı modu, kullanıcının kilosunu ekrana yansıtmıyor. Bunun yerine uygulamada takip ediyor ve yine kilosunu vermeden farklı önerilerde bulunabiliyor.

Withings, EKG ölçümü yapabilen tartısı Body Scan'i tanıttı 1 yıl önce eklendi

Baskülde çok frekanslı biyoelektrik impedans teknolojisi kullanılıyor. Elektrik sinyalleri kullanıcının vücudunu dolaşarak dokuların verdiği tepkiler ile analizler oluşturuyor. 8 kullanıcıya kadar profil açabileceğiniz baskül; atletler, hamileler ve bebekler için özel ölçüm modlarına sahip.

50 grama kadar sapma hassasiyeti olan baskül; nabız, iç organ yağları ve metabolik yaş gibi farklı değerleri de ölçebiliyor. Yine bir kullanıcının dinlenme esnasında ne kadar kalori harcadığını ölçerek metabolik sağlığını hesaplayabilen ilk akıllı tartı. Withings Body Smart baskül modeli 100$ fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.