WWDC 2009 Steve Jobs'suz mu başlayacak ?

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Apple yayınladığı bir basın açıklamasıyla, 13.WWDC (Worldwide Developer Conference)'nin açılış konuşmasının 8 Haziran'da Türkiye yerel saati ile 20:00'de Phil Schiller önderliğindeki bir takım tarafından yapılacağını açıkladı. 1996 yılından bu yana yapılan WWDC'de Apple Mühendisleri ile geliştirmecilerin buluşması sağlanarak iPhone OS ve Mac OS gibi önceden belirlenen konularda bir çok konferans yapılıyor.

WWDC 2009'ın açılış konuşmasında Apple'ın içinde bir takım revizyonlar geçirmiş 3.Nesil iPhone'un da bulunduğu yeni ürünlerini tanıtması bekleniyor. Ayrıca Apple, WWDC 2009'da OS X 10.6 Snow Leopard'ın son geliştirici sürümünüde yayınlayacağını açıklamıştı.

Bilindiği gibi Apple'ın CEO'su Steve Jobs sağlık sorunlarından dolayı Haziran 2009'a kadar görevini geçici olarak Tim Cook'a bırakmıştı. Bu ayrılığın ardından Steve Jobs'un ilk sunumunu WWDC'de yapacağını ve yeni nesil iPhone'u kendisinin tanıtması bekleniyordu. Fakat bugün yayınlanan basın açıklamasında Steve Jobs'a yer verilmezken, eğer planlarda bir değişiklik olmazsa Steve Jobs gelenekselleşen WWDC açılış konuşmasını bu sene gerçekleştiremeyecek gibi görünüyor.