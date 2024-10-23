Google'ın yapay zeka sesli asistanı Gemini Live artık Türkçe konuşabiliyor

Tam Boyutta Gör Google, yapay zekadan güç alan sesli asistanı Gemini Live'ı başlangıçta tek bir dilde, İngilizce olarak kullanıma sunmuştu. Bir süredir Türkiye’de Türkçe dil desteğinin gelmesi bekleniyordu ve sonunda Gemini Live Türkçe olarak kullanılabiliyor. Yapay zekayla artık Türkçe olarak konuşup yanıt alabileceksiniz.

Google, Gemini Live'ı ücretsiz olarak kullanıma sundu 1 ay önce eklendi

OpenAI’ın ChaGPT için gelişmiş ses modu gibi Google Gemini Live Voice Mode da bir sesli asistandan çok daha fazlası. Temel sorulara yanıt vermenin ötesinde Gemini, dinamik ve anlamlı konuşmalara olanak tanıyor. Karmaşık bir konuyu açıklamak, yeni bir konuya derinlemesine inmek veya yapay zekadan fikir almak olsun, bir sohbet gerçekleştirebiliyorsunuz. Kısaca yapay zeka, belli bir soruya yanıt vermek yerine iki yönlü sohbete katılıyor.

Gemini Live Türkçe olarak ilk Android cihazlarda kullanılabilecek, ardından iOS cihazlarda kullanılabilir olacak. Google, yeni dil seçenekleri dahil Gemini Live’a güncellemelerin kademeli olarak verildiğini söylüyor.

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Gemini Live artık Türkçe olarak kullanılabiliyor