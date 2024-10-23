Google'ın yapay zeka sesli asistanı Gemini Live artık Türkçe konuşabiliyor

OpenAI’ın ChaGPT için gelişmiş ses modu gibi Google Gemini Live Voice Mode da bir sesli asistandan çok daha fazlası. Temel sorulara yanıt vermenin ötesinde Gemini, dinamik ve anlamlı konuşmalara olanak tanıyor. Karmaşık bir konuyu açıklamak, yeni bir konuya derinlemesine inmek veya yapay zekadan fikir almak olsun, bir sohbet gerçekleştirebiliyorsunuz. Kısaca yapay zeka, belli bir soruya yanıt vermek yerine iki yönlü sohbete katılıyor.
Gemini Live Türkçe olarak ilk Android cihazlarda kullanılabilecek, ardından iOS cihazlarda kullanılabilir olacak. Google, yeni dil seçenekleri dahil Gemini Live’a güncellemelerin kademeli olarak verildiğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)