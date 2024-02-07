Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı: Resident Evil 3 ve dahası

    Microsoft, Şubat ayında Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak oyunları güncelledi. Paylaşılan listede 8 yeni oyun ve oyun içi hediyeler yer alıyor. İşte detaylar
    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı! 1.300 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Şubat ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak oyunların tam listesini paylaştı. Önümüzdeki haftalarda abonelik sistemine 8 farklı oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar...

    Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor

    Microsoft tarafından yayınlanan listeye göre Şubat ayında Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor. Bunlar arasından Persona 3 Reload ,Anuchard ve Train Sim World 4halihazırda erişime açılırken, 8 Şubat'ta Madden NFL 24, 13 Şubat'ta Resident Evil 3, 14 Şubat'ta Bloodstained: Ritual of the Night, 15 Şubat'ta A Little To The Left ve PlateUp!, 20 Şubat'ta ise Return to Grace oyuncularla buluşacak. 

    • Madden NFL 24 (Konsol ve PC) – 8 Şubat 
    • Resident Evil 3 (Bulut, Konsol ve PC) – 13 Şubat
    • Bloodstained: Ritual of the Night (Bulut, Konsol ve PC) – 14 Şubat
    • A Little To The Left (Bulut, Konsol ve PC) – 15 Şubat
    • PlateUp! (Bulut, Konsol ve PC) – 15 Şubat
    • Return to Grace (Bulut, Konsol ve PC) – 20 Şubat

    DLC / Oyun Güncellemeleri

    • Sea of Thieves: Season 11

    Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri

    • Mighty Doom: Cacodemon Mini Slayer Cosmetic
    • F1 23: Champions Upgrade 
    • The Sims 4: Jungle Adventure Pack 
    • Smite: Year 11 Starter Pack

    Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Şubat'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar şu şekilde

    • GTA 5 (5 Şubat)
    • Persona 3 (15 Şubat)
    • Persona 4 (15 Şubat)
    • Moto GP 22 (15 Şubat)
    • Garden Story (15 Şubat)
    • Hitman: World of Assassination (31 Şubat)
    • F1 2021 (31 Şubat)
    • Galactic Civilizations III
    • Opus: Echo of Starsong 
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    emrahmt 42 dakika önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi kamera kayıt cihazı yorumları bananazura bira fiyat yurtta uyarı cezası sicile işler mi youtube film önerileri askerlik göz muafiyeti hesaplama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A15
    Samsung Galaxy A15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus X515EA-EJ3575 i3-1115G4
    Asus X515EA-EJ3575 i3-1115G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız