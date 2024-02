Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı: Resident Evil 3 ve dahası

Tam Boyutta Gör Microsoft, Şubat ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak oyunların tam listesini paylaştı. Önümüzdeki haftalarda abonelik sistemine 8 farklı oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar...

Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor

Microsoft tarafından yayınlanan listeye göre Şubat ayında Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor. Bunlar arasından Persona 3 Reload ,Anuchard ve Train Sim World 4halihazırda erişime açılırken, 8 Şubat'ta Madden NFL 24, 13 Şubat'ta Resident Evil 3, 14 Şubat'ta Bloodstained: Ritual of the Night, 15 Şubat'ta A Little To The Left ve PlateUp!, 20 Şubat'ta ise Return to Grace oyuncularla buluşacak.

Madden NFL 24 (Konsol ve PC) – 8 Şubat

Resident Evil 3 (Bulut, Konsol ve PC) – 13 Şubat

Bloodstained: Ritual of the Night (Bulut, Konsol ve PC) – 14 Şubat

A Little To The Left (Bulut, Konsol ve PC) – 15 Şubat

PlateUp! (Bulut, Konsol ve PC) – 15 Şubat

Return to Grace (Bulut, Konsol ve PC) – 20 Şubat

DLC / Oyun Güncellemeleri

Sea of Thieves: Season 11

Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri

Mighty Doom: Cacodemon Mini Slayer Cosmetic

F1 23: Champions Upgrade

The Sims 4: Jungle Adventure Pack

Smite: Year 11 Starter Pack

Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Şubat'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar şu şekilde

GTA 5 (5 Şubat)

Persona 3 (15 Şubat)

Persona 4 (15 Şubat)

Moto GP 22 (15 Şubat)

Garden Story (15 Şubat)

Hitman: World of Assassination (31 Şubat)

F1 2021 (31 Şubat)

Galactic Civilizations III

Opus: Echo of Starsong

