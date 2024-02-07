Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı: Resident Evil 3 ve dahası

- Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor
- DLC / Oyun Güncellemeleri
- Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri
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Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor
Microsoft tarafından yayınlanan listeye göre Şubat ayında Xbox Game Pass'e 8 yeni oyun ekleniyor. Bunlar arasından Persona 3 Reload ,Anuchard ve Train Sim World 4halihazırda erişime açılırken, 8 Şubat'ta Madden NFL 24, 13 Şubat'ta Resident Evil 3, 14 Şubat'ta Bloodstained: Ritual of the Night, 15 Şubat'ta A Little To The Left ve PlateUp!, 20 Şubat'ta ise Return to Grace oyuncularla buluşacak.
- Madden NFL 24 (Konsol ve PC) – 8 Şubat
- Resident Evil 3 (Bulut, Konsol ve PC) – 13 Şubat
- Bloodstained: Ritual of the Night (Bulut, Konsol ve PC) – 14 Şubat
- A Little To The Left (Bulut, Konsol ve PC) – 15 Şubat
- PlateUp! (Bulut, Konsol ve PC) – 15 Şubat
- Return to Grace (Bulut, Konsol ve PC) – 20 Şubat
DLC / Oyun Güncellemeleri
- Sea of Thieves: Season 11
Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri
- Mighty Doom: Cacodemon Mini Slayer Cosmetic
- F1 23: Champions Upgrade
- The Sims 4: Jungle Adventure Pack
- Smite: Year 11 Starter Pack
Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Şubat'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar şu şekilde
- GTA 5 (5 Şubat)
- Persona 3 (15 Şubat)
- Persona 4 (15 Şubat)
- Moto GP 22 (15 Şubat)
- Garden Story (15 Şubat)
- Hitman: World of Assassination (31 Şubat)
- F1 2021 (31 Şubat)
- Galactic Civilizations III
- Opus: Echo of Starsong
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.