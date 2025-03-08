GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Ghostrunner 2, Kingdom Come: Deliverance II, Monster Hunter Wilds, Prey, FragPunk, Dragonkin: The Banished ve Split Fiction 1 & Friend’s Pass başta olmak üzere 8 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Dragonkin: The Banished (Steam)
- Split Fiction (New release on EA App, Steam)
- Split Fiction: Friend’s Pass (EA App, Steam)
- FragPunk (Steam)
- Ghostrunner 2 (Epic Games Store)
- Kingdom Come: Deliverance II (Epic Games Store)
- Monster Hunter Wilds (Steam)
- Prey (Epic Games Store, Steam, Xbox, PC Game Pass)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL
- Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
- Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
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İzlerken gu-rur-lan-dım...