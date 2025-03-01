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    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

    Türkiye'de GeForce Now by Game+ olarak kullanıma sunulan Nvidia GeForce Now hizmetine bu hafta 6 yeni oyun ekleniyor. İşte platforma eklenecek yeni yapımlar... 
    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Balatro, The Evil Within 2 ve daha fazlası bulut üzerinden oynanablir olacak.

    GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Balatro, The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, The Evil Within 2, Halo: The Master Chief Collection, Murky Divers ve Somerville başta olmak üzere 6 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • Balatro (Xbox, PC Game Pass)
    • The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Xbox, Microsoft Store)
    • The Evil Within 2 (Epic Games Store, Steam, and Xbox PC Game Pass)
    • Halo: The Master Chief Collection (SteamXbox, PC Game Pass)
    • Murky Divers (Steam)
    • Somerville (Xbox, Microsoft Store)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    • Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL
    • Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
    • Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
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