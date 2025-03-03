Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar açıklandı

Xbox Game Pass'ten çıkacak oyunlar
Paylaşılan listeye göre, 15 Mart 2025 itibarıyla Game Pass’ten ayrılacak 8 oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Evil West, Lies of P, MLB The Show 24, No More Heroes 3, Solar Ash, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, Yakuza 5 Remastered ve Yakuza 6: The Song of Life olacak.
Ayrıca listenin önümüzdeki günlerde daha günceleneceğin tekrar altını çizelim. Bu duyuruda ise, Mart ayının ilk yarısında platforma eklenen oyunlar açıklanacak.
Son olarak listelenen oyunların çoğu yaklaşık bir yıldır Xbox Game Pass'te yer alırken, iki Yakuza oyunu 2021 yılından bu yana hizmette bulunuyor. İşte Mart 2025'in ortasında Xbox Game Pass'ten kaldırılacak olanların tam listesi:
- Evil West
- Lies of P
- MLB The Show 24
- No More Heroes 3
- Solar Ash
- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated
- Yakuza 5 Remastered
- Yakuza 6: The Song of Life
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum