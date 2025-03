Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Microsoft’un Xbox konsollarında ve Windows bilgisayarlarda kullanıma sunduğu Xbox Game Pass servisi, bildiğiniz gibi her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz ve son olarak Mart ayının ilk yarısında Game Pass kütüphanesinden çıkacak oyunlar netleşmeye başladı.

Xbox Game Pass'ten çıkacak oyunlar

Paylaşılan listeye göre, 15 Mart 2025 itibarıyla Game Pass’ten ayrılacak 8 oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Evil West, Lies of P, MLB The Show 24, No More Heroes 3, Solar Ash, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, Yakuza 5 Remastered ve Yakuza 6: The Song of Life olacak.

Ayrıca listenin önümüzdeki günlerde daha günceleneceğin tekrar altını çizelim. Bu duyuruda ise, Mart ayının ilk yarısında platforma eklenen oyunlar açıklanacak.

Son olarak listelenen oyunların çoğu yaklaşık bir yıldır Xbox Game Pass'te yer alırken, iki Yakuza oyunu 2021 yılından bu yana hizmette bulunuyor. İşte Mart 2025'in ortasında Xbox Game Pass'ten kaldırılacak olanların tam listesi:

Evil West

Lies of P

MLB The Show 24

No More Heroes 3

Solar Ash

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Yakuza 5 Remastered

Yakuza 6: The Song of Life

