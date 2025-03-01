Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Şubat ayı listesi çok yakında sonlanıyor. Ancak bu olurken, Prime Gaming kütüphanesine, Deus Ex: Human Revolution başta olmak üzere 5 yeni oyun eklendi. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

Amazon Prime Gaming 5 yeni oyun daha hediye ediyor

Kaçıranlar için Şubat ayının başında Prime Gaming kütüphanesine BioShock Infinite Complete Edition, The Smurfs 2, Wolfenstein: Youngblood, Republic of Jungle, Hardspace: Shipbreaker ​​​​​​​, El Hijo – A Wild West Tale ve Royal Romances: Cursed Hearts Collector's Edition olmak üzere 15'den fazla oyun eklendi. Listenin sonuna dahil olan oyunlar ise şu şekilde olacak;

Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut [GOG]

Night Reverie [Amazon Games]

Sine Mora EX [Amazon Games]

Redemption Reapers [Epic Games Store]

Yes, Your Grace [GOG]

Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı 1 gün önce eklendi

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Amazon Prime Gaming bu hafta 5 oyun hediye ediyor!