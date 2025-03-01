Amazon Prime Gaming bu hafta 5 oyun hediye ediyor

Amazon Prime Gaming 5 yeni oyun daha hediye ediyor
Kaçıranlar için Şubat ayının başında Prime Gaming kütüphanesine BioShock Infinite Complete Edition, The Smurfs 2, Wolfenstein: Youngblood, Republic of Jungle, Hardspace: Shipbreaker , El Hijo – A Wild West Tale ve Royal Romances: Cursed Hearts Collector's Edition olmak üzere 15'den fazla oyun eklendi. Listenin sonuna dahil olan oyunlar ise şu şekilde olacak;
- Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut [GOG]
- Night Reverie [Amazon Games]
- Sine Mora EX [Amazon Games]
- Redemption Reapers [Epic Games Store]
- Yes, Your Grace [GOG]
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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