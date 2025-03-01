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    Amazon Prime Gaming bu hafta 5 oyun hediye ediyor

    Amazon Prime Gaming abonelerine Şubat sonunda 5 ücretsiz oyun daha hediye ediliyor. İşte Prime Gaming kullanıcılarına sınırlı süre ile sunulacak oyunlar...     
    Amazon Prime Gaming bu hafta 5 oyun hediye ediyor! Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Şubat ayı listesi çok yakında sonlanıyor. Ancak bu olurken, Prime Gaming kütüphanesine, Deus Ex: Human Revolution başta olmak üzere 5 yeni oyun eklendi. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

    Amazon Prime Gaming 5 yeni oyun daha hediye ediyor

    Kaçıranlar için Şubat ayının başında Prime Gaming kütüphanesine BioShock Infinite Complete Edition, The Smurfs 2, Wolfenstein: Youngblood, Republic of Jungle, Hardspace: Shipbreaker ​​​​​​​, El Hijo – A Wild West Tale ve Royal Romances: Cursed Hearts Collector's Edition olmak üzere 15'den fazla oyun eklendi. Listenin sonuna dahil olan oyunlar ise şu şekilde olacak;

    • Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut [GOG]
    • Night Reverie [Amazon Games]
    • Sine Mora EX [Amazon Games]
    • Redemption Reapers [Epic Games Store]
    • Yes, Your Grace [GOG]

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

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