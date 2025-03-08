Xbox Game Pass ücretsiz oyun günleri: Rainbow Six Siege ve dahası

- Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 4 oyun ücretsiz
- Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
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Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 4 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 10 Mart'a kadar Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Born of Bread, AEW: Fight Forever ve Test Drive Unlimited Solar Crown'u ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Born of Bread
- AEW: Fight Forever
- Test Drive Unlimited Solar Crown
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass Ultimate veya Core aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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