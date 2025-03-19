Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! İşte liste

- Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- Game Pass Core yeni oyunlar
- Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Yorumlar
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Paylaşılan listeye göre 31 Mart'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla 33 Immortals, Octopath Traveler II, Train Sim World 5, Mythwrecked: Ambrosia Island, Blizzard Arcade Collection ve Atomfall olacak. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- 33 Immortals (Bulut, Konsol ve Xbox Series X|S)
- Octopath Traveler II (Series X|S) – 19 Mart
- Train Sim World 5 (Konsol) – 19 Mart
- Mythwrecked: Ambrosia Island (Bulut, Konsol ve PC) – 20 Mart
- Blizzard Arcade Collection (Konsol ve PC) – 25 Mart
- Atomfall (Bulut, Konsol ve PC) – 27 Mart
Kaçıranlar için Mart ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 31 Mart itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar sırasıyla Yakuza Like a Dragon, Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Kiwami 2, MLB The Show 24, Lil Gator Game, Hot Wheels Unleashed 2, Open Roads, The Lamplighter’s League ve Monster Hunter Rise olacak.
Game Pass Core yeni oyunlar
- Batman: Arkham Knight
- Monster Sanctuary
- TUNIC
Xbox Game Pass Ultimate Perks
- EA Sports WRC: Livery & Content Pack
- War Robots: Frontiers: Lancelot Rising
- Apex Legends: Gold Voidwalker Injector Weapon Charm
Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- MLB The Show 24
- Lil Gator Game
- Hot Wheels Unleashed 2
- Open Roads
- Yakuza 0
- Yakuza Kiwami
- Yakuza Kiwami 2
- Yakuza Like a Dragon
- The Lamplighter’s League
- Monster Hunter Rise
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!