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    Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! İşte liste

    Mart ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar belli oldu. Paylaşılan listede Octopath Traveler II dahil olmak üzere 6 yeni oyun bulunuyor... 
    Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor ve bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkıyor. Son olarak Mart ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Oyunseverleri sevindiren yeni yapımların yanı sıra bazı çok sevilen oyunlar Game Pass'e veda edecek.

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Paylaşılan listeye göre 31 Mart'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla 33 Immortals, Octopath Traveler II, Train Sim World 5, Mythwrecked: Ambrosia Island, Blizzard Arcade Collection ve Atomfall olacak. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • 33 Immortals (Bulut, Konsol ve Xbox Series X|S)
    • Octopath Traveler II (Series X|S) – 19 Mart
    • Train Sim World 5 (Konsol) – 19 Mart
    • Mythwrecked: Ambrosia Island (Bulut, Konsol ve PC) – 20 Mart
    • Blizzard Arcade Collection (Konsol ve PC) – 25 Mart
    • Atomfall (Bulut, Konsol ve PC) – 27 Mart

    Kaçıranlar için Mart ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 31 Mart itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar sırasıyla Yakuza Like a Dragon, Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Kiwami 2,  MLB The Show 24, Lil Gator Game, Hot Wheels Unleashed 2, Open Roads, The Lamplighter’s League ve Monster Hunter Rise olacak. 

    Game Pass Core yeni oyunlar

    • Batman: Arkham Knight
    • Monster Sanctuary
    • TUNIC

    Xbox Game Pass Ultimate Perks

    • EA Sports WRC: Livery & Content Pack
    • War Robots: Frontiers: Lancelot Rising
    • Apex Legends: Gold Voidwalker Injector Weapon Charm

    Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

    • MLB The Show 24 
    • Lil Gator Game 
    • Hot Wheels Unleashed 2 
    • Open Roads 
    • Yakuza 0 
    • Yakuza Kiwami 
    • Yakuza Kiwami 2 
    • Yakuza Like a Dragon
    • The Lamplighter’s League
    • Monster Hunter Rise
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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 2 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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