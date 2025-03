Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! İşte liste

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor ve bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkıyor. Son olarak Mart ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Oyunseverleri sevindiren yeni yapımların yanı sıra bazı çok sevilen oyunlar Game Pass'e veda edecek.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Paylaşılan listeye göre 31 Mart'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla 33 Immortals, Octopath Traveler II, Train Sim World 5, Mythwrecked: Ambrosia Island, Blizzard Arcade Collection ve Atomfall olacak. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

33 Immortals (Bulut, Konsol ve Xbox Series X|S)

Octopath Traveler II (Series X|S) – 19 Mart

Train Sim World 5 (Konsol) – 19 Mart

Mythwrecked: Ambrosia Island (Bulut, Konsol ve PC) – 20 Mart

Blizzard Arcade Collection (Konsol ve PC) – 25 Mart

Atomfall (Bulut, Konsol ve PC) – 27 Mart

Kaçıranlar için Mart ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 31 Mart itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar sırasıyla Yakuza Like a Dragon, Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Kiwami 2, MLB The Show 24, Lil Gator Game, Hot Wheels Unleashed 2, Open Roads, The Lamplighter’s League ve Monster Hunter Rise olacak.

Game Pass Core yeni oyunlar

Batman: Arkham Knight

Monster Sanctuary

TUNIC

Xbox Game Pass Ultimate Perks

EA Sports WRC: Livery & Content Pack

War Robots: Frontiers: Lancelot Rising

Apex Legends: Gold Voidwalker Injector Weapon Charm

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

MLB The Show 24

Lil Gator Game

Hot Wheels Unleashed 2

Open Roads

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza Like a Dragon

The Lamplighter’s League

Monster Hunter Rise

