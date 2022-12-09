Disney Plus reklamlı abonelik yurt dışında açıldı: Yüksek kalitede tam içerik!

Disney Plus reklamlı abonelik özellikleri
Reklamlı Disney Plus, abonelerin içerikleri yüksek kalitede (IMAX ile genişletilmiş en boy oranı, Dolby Vision, 4K Ultra HD, HDR10) izlemesine izin vermekle kalmıyor, aynı zamanda aynı anda dört cihaza kadar izlemenize olanak tanıyor. Reklam planda Disney+’ın tüm içerik kataloğu var. Grup izleme, SharePlay ve Dolby Atmos da ilerleyen zamanlarda eklenecek.
Kıyaslama açısından, Netflix’in reklamlı temel planda aboneler içerikleri en yüksek 720p HD kalitede izleyebiliyor ve aynı anda yalnızca bir cihazdan izleyebiliyor. Ayrıca lisans kısıtlamaları sebebiyle Netflix’in içerik kitaplığının yaklaşık %5 - %10’u eksik.
Disney Plus temel paket, Netflix’in reklamlı temel planı gibi film ve dizileri indirip internetsiz (çevrimdışı) izleme seçeneği sunmuyor.
Disney Plus reklamlı abonelik fiyatı ne kadar?
Disney+ temel planda reklamlar 15, 30, 45 saniye arasında değişecek. Disney Plus reklamlı abonelik fiyatı; aylık 7.99 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım