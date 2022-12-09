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    Disney Plus reklamlı abonelik yurt dışında açıldı: Yüksek kalitede tam içerik!

    Disney Plus reklamlı abonelik Amerika'daki kullanıcılara uygun fiyatla açıldı. Reklamlı Disney+ paketi ücreti ne kadar ve özelllikleri neler?                    
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    disney plus reklamlı abonelik Tam Boyutta Gör
    Disney Plus reklamlı temel paket, Amerika’daki abonelere sunuldu. Önümüzdeki yıl diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak olan reklamlı Disney+, Netflix’in reklamlı aboneliğine kıyasla içeriği çok daha kaliteli sunuyor ve eş zamanlı daha fazla kişinin izlemesine olanak tanıyor.

    Disney Plus reklamlı abonelik özellikleri

    Reklamlı Disney Plus, abonelerin içerikleri yüksek kalitede (IMAX ile genişletilmiş en boy oranı, Dolby Vision, 4K Ultra HD, HDR10) izlemesine izin vermekle kalmıyor, aynı zamanda aynı anda dört cihaza kadar izlemenize olanak tanıyor. Reklam planda Disney+’ın tüm içerik kataloğu var. Grup izleme, SharePlay ve Dolby Atmos da ilerleyen zamanlarda eklenecek.

    Kıyaslama açısından, Netflix’in reklamlı temel planda aboneler içerikleri en yüksek 720p HD kalitede izleyebiliyor ve aynı anda yalnızca bir cihazdan izleyebiliyor. Ayrıca lisans kısıtlamaları sebebiyle Netflix’in içerik kitaplığının yaklaşık %5 - %10’u eksik.

    Disney Plus temel paket, Netflix’in reklamlı temel planı gibi film ve dizileri indirip internetsiz (çevrimdışı) izleme seçeneği sunmuyor.

    Disney Plus reklamlı abonelik fiyatı ne kadar?

    Disney+ temel planda reklamlar 15, 30, 45 saniye arasında değişecek. Disney Plus reklamlı abonelik fiyatı; aylık 7.99 dolar.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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