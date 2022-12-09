Disney Plus reklamlı abonelik yurt dışında açıldı: Yüksek kalitede tam içerik!

Tam Boyutta Gör Disney Plus reklamlı temel paket, Amerika’daki abonelere sunuldu. Önümüzdeki yıl diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak olan reklamlı Disney+, Netflix’in reklamlı aboneliğine kıyasla içeriği çok daha kaliteli sunuyor ve eş zamanlı daha fazla kişinin izlemesine olanak tanıyor.

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Disney Plus reklamlı abonelik özellikleri

Reklamlı Disney Plus, abonelerin içerikleri yüksek kalitede (IMAX ile genişletilmiş en boy oranı, Dolby Vision, 4K Ultra HD, HDR10) izlemesine izin vermekle kalmıyor, aynı zamanda aynı anda dört cihaza kadar izlemenize olanak tanıyor. Reklam planda Disney+’ın tüm içerik kataloğu var. Grup izleme, SharePlay ve Dolby Atmos da ilerleyen zamanlarda eklenecek.

Kıyaslama açısından, Netflix’in reklamlı temel planda aboneler içerikleri en yüksek 720p HD kalitede izleyebiliyor ve aynı anda yalnızca bir cihazdan izleyebiliyor. Ayrıca lisans kısıtlamaları sebebiyle Netflix’in içerik kitaplığının yaklaşık %5 - %10’u eksik.

Disney Plus temel paket, Netflix’in reklamlı temel planı gibi film ve dizileri indirip internetsiz (çevrimdışı) izleme seçeneği sunmuyor.

Disney Plus reklamlı abonelik fiyatı ne kadar?

Disney+ temel planda reklamlar 15, 30, 45 saniye arasında değişecek. Disney Plus reklamlı abonelik fiyatı; aylık 7.99 dolar.

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Disney Plus reklamlı üyelik özellikleri neler?