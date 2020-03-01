Xbox’ın patronu Phil Spencer: “En az on yıl daha konsoldan oyun oynamaya devam edeceğim”

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Oyun dünyasının en çok tartışılan konularından birini satın aldığımız donanımlar aracılığıyla ne kadar süre daha oyun oynamaya devam edeceğimiz sorusu etrafında şekilleniyor. Google’ın Stadia ve Nvidia’nın GeForce Now gibi bulut tabanlı alternatiflerin yanında bir çuval dolusu para saçtığımız ve ömrü 4-5 yıl gibi bir süre olan donanım veya konsolların acaba bir gün tarih olma ihtimalleri var mı?

Bu konuda konsol dünyasının önemli isimlerinden biri olan Xbox patronu Phil Spencer birtakım açıklamalarda bulunmuş. Game Maker's Notebook’da yayınlanan ve Insomniac Games’in yöneticisi Ted Price’ın da yeraldığı podcastte konu, bulut tabanlı oyunlara gelmiş. Price’ın “acaba endüstri, konsol savaşlarından bulut savaşlarına mı kayıyor?” sorusuna oldukça diplomatik bir cevap veren Spencer, “Umarım öyle bir şey olmaz. Zira ben, işin savaş kanadında yer almak istemem.” ifadelerini kullanmış.

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Fiziksel ve bulut tabanlı içeriğin oyun endüstrisine birlikte yön verebileceğini savunan Spencer, sözlerine söyle devam etmiş;

“Ancak bir cihaza sahip olmadan oyun oynama imkânına sahip olmanın sektöre yardım ettiğini düşünüyorum. Bundan kesinlikle bir cihaza sahip olmadan oyun oynadığım anlamı çıkmasın. Ben, en az on yıl daha televizyonuma bağlı bir konsolla oyun oynayacağımı düşünüyorum. Bence bu yöntem oyun oynamak için en iyi yol. Fakat bazen, televizyonun karşısında bulunmam mümkün olamıyor. O zaman ise bulut, en iyi alternatif halini alıyor.”

Spencer’ın bu sözlerinden Xbox Series X’den sonra yeni bir konsol gelip gelmeyeceği anlamını çıkarmak kolay olmasa da sektörün uzun bir süre fiziksel bir cihazı devre dışı bırakmayacağını söylemek, sanırız yanlış olmayacaktır.

https://www.gamesradar.com/xbox-boss-phil-spencer-sees-physical-consoles-living-on-for-the-next-decade-plus/

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