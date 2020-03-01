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    Xbox’ın patronu Phil Spencer: “En az on yıl daha konsoldan oyun oynamaya devam edeceğim”

    Katıldığı bir programda konsolların geleceği ile ilgili fikirlerini açıklayan Xbox'ın patronu Phil Spencer, en az on yıl daha konsolda oyun oynamayı tercih edeceğini ifade etti.
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    Oyun Konsolları
    Gökhan G.
    Editör
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    Xbox’ın patronu Phil Spencer: “En az on yıl daha konsoldan oyun oynamaya devam edeceğim”
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    Oyun dünyasının en çok tartışılan konularından birini satın aldığımız donanımlar aracılığıyla ne kadar süre daha oyun oynamaya devam edeceğimiz sorusu etrafında şekilleniyor. Google’ın Stadia ve Nvidia’nın GeForce Now gibi bulut tabanlı alternatiflerin yanında bir çuval dolusu para saçtığımız ve ömrü 4-5 yıl gibi bir süre olan donanım veya konsolların acaba bir gün tarih olma ihtimalleri var mı?

    Bu konuda konsol dünyasının önemli isimlerinden biri olan Xbox patronu Phil Spencer birtakım açıklamalarda bulunmuş. Game Maker's Notebook’da yayınlanan ve Insomniac Games’in yöneticisi Ted Price’ın da yeraldığı podcastte konu, bulut tabanlı oyunlara gelmiş. Price’ın “acaba endüstri, konsol savaşlarından bulut savaşlarına mı kayıyor?” sorusuna oldukça diplomatik bir cevap veren Spencer, “Umarım öyle bir şey olmaz. Zira ben, işin savaş kanadında yer almak istemem.” ifadelerini kullanmış.

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    Fiziksel ve bulut tabanlı içeriğin oyun endüstrisine birlikte yön verebileceğini savunan Spencer, sözlerine söyle devam etmiş;

    Ancak bir cihaza sahip olmadan oyun oynama imkânına sahip olmanın sektöre yardım ettiğini düşünüyorum. Bundan kesinlikle bir cihaza sahip olmadan oyun oynadığım anlamı çıkmasın. Ben, en az on yıl daha televizyonuma bağlı bir konsolla oyun oynayacağımı düşünüyorum. Bence bu yöntem oyun oynamak için en iyi yol. Fakat bazen, televizyonun karşısında bulunmam mümkün olamıyor. O zaman ise bulut, en iyi alternatif halini alıyor.”

    Xbox’ın patronu Phil Spencer: “En az on yıl daha konsoldan oyun oynamaya devam edeceğim”

    Spencer’ın bu sözlerinden Xbox Series X’den sonra yeni bir konsol gelip gelmeyeceği anlamını çıkarmak kolay olmasa da sektörün uzun bir süre fiziksel bir cihazı devre dışı bırakmayacağını söylemek, sanırız yanlış olmayacaktır.



    https://www.gamesradar.com/xbox-boss-phil-spencer-sees-physical-consoles-living-on-for-the-next-decade-plus/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    napolyon94 (can güvercin) 2 hf. en beğenilen
    El gpusu ile gerdeğe girilmez.
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 hf.
    Tabii ki öyle diyecek adam konsol satıyor:))) Ama son cümlesi geleceğin bulut sisteminde olacağının da garantisi:
    "Fakat bazen, televizyonun karşısında bulunmam mümkün olamıyor. O zaman ise bulut, en iyi alternatif halini alıyor.”
    Yanisi tıpkı MP3'ler müzik çalarları çöpe attığı, AVI'ler DVD'leri çöpe attığı gibi bulut ve internet de konsolları ve oyun bilgisayarlarını çöpe atacaktır. Veya evinizin bir köşesinde dursun nostaljik olarak.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Xbox konsol değil, mini pc olduğu için satışları düştü
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    DH Misafiri 2 hf.
    Seneye 5 yıla düşer o, streamingler bir çıksın.
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    alpalp84 2 hf.
    Bende aynı fikirdeyim.
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    AirSupport (SK ) 2 hf.
    Cloud Gaming çok güzel gözüküyor şu an ama tekel olduklarında dünyanın parasını isteyecekler. Kendi GPU’mda sınırsız oynamak her zaman ilk tercihim olacaktır.
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    napolyon94 (can güvercin) 2 hf. en beğenilen
    El gpusu ile gerdeğe girilmez.
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    Formani 2 hf.
    Hay ağzın armut yesin, üstad doğru söylemiş
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    NOR0C 2 hf. yeni yorumcu
    Sonuna kadar katılıyorum.

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