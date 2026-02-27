PS Store "Fırsat Çılgınlığı" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

PS Store "Fırsat Çılgınlığı" indirimleri
PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda EA SPORTS FC 26 TOTY Sürümü PS4 ve PS5 3.600 TL'den 1.080 TL, Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition 3.149 TL'den 1.574,50 TL'ye düştü. Buna ek olarak Call of Duty: Modern Warfare 712,79 TL, Ghost of Tsushima 349,50 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
PlayStation Store'da başlayan "Fırsat Çılgınlığı" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %75'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Eski Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Forza Horizon 5 Deluxe Edition
|2.055,00 TL
|1.233,00 TL
|%40
|Batman: Arkham Collection
|2.099,00 TL
|209,90 TL
|%90
|EA SPORTS FC 26 TOTY Sürümü
|3.600,00 TL
|1.080,00 TL
|%70
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ (PS5/PS4)
|699,00 TL
|349,50 TL
|%50
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Deluxe Edition
|2.275,00 TL
|1.820,00 TL
|%20
|Bloodborne
|424,50 TL
|849,00 TL
|%50
|Life is Strange: Double Exposure Ultimate Edition
|3.149,00 TL
|1.259,60 TL
|%60
|Assassin’s Creed The Ezio Collection
|1.749,00 TL
|524,70 TL
|%70
|Assassin’s Creed Mirage ve Valhalla Paketi
|2.619,00 TL
|654,75 TL
|%75
|Mafia II: Definitive Edition
|1.949,00 TL
|389,80 TL
|%80
|Watch Dogs 2 – Deluxe Edition
|2.099,00 TL
|314,85 TL
|%85
|Assassin’s Creed Origins – GOLD EDITION
|359,00 TL
|53,85 TL
|%85
|Test Drive Unlimited Solar Crown
|2.099,00 TL
|419,80 TL
|%80
|STAR WARS Jedi: Survivor Deluxe Edition
|3.600,00 TL
|900,00 TL
|%75