    PS Store "Fırsat Çılgınlığı" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

    Playstation Store'da başlayan "Fırsat Çılgınlığı" indirimleri kapsamında birçok oyun yüzde 75'lere varan indirimle sunuluyor. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar... 

    PS Store 'Fırsat Çılgınlığı' indirimleri başladı: İşte indirimler Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "Fırsat Çılgınlığı" indirimleri başladı. FC 26, Kingdom Come: Deliverance II, Ghost of Tsushima dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store "Fırsat Çılgınlığı" indirimleri

    PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda EA SPORTS FC 26 TOTY Sürümü PS4 ve PS5 3.600 TL'den 1.080 TL, Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition 3.149 TL'den 1.574,50 TL'ye düştü. Buna ek olarak Call of Duty: Modern Warfare 712,79 TL, Ghost of Tsushima 349,50 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. 

    PlayStation Store'da başlayan "Fırsat Çılgınlığı" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %75'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

    PS Store Fırsat Çılgınlığı İndirimleri
    Oyun Eski Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Forza Horizon 5 Deluxe Edition 2.055,00 TL 1.233,00 TL  %40
    Batman: Arkham Collection 2.099,00 TL 209,90 TL %90
    EA SPORTS FC 26 TOTY Sürümü 3.600,00 TL 1.080,00 TL %70
    Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ (PS5/PS4) 699,00 TL 349,50 TL %50
    The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Deluxe Edition 2.275,00 TL 1.820,00 TL %20
    Bloodborne 424,50 TL  849,00 TL %50
    Life is Strange: Double Exposure Ultimate Edition 3.149,00 TL 1.259,60 TL  %60
    Assassin’s Creed The Ezio Collection 1.749,00 TL 524,70 TL %70
    Assassin’s Creed Mirage ve Valhalla Paketi 2.619,00 TL 654,75 TL %75
    Mafia II: Definitive Edition 1.949,00 TL 389,80 TL %80
    Watch Dogs 2 – Deluxe Edition 2.099,00 TL 314,85 TL %85
    Assassin’s Creed Origins – GOLD EDITION 359,00 TL 53,85 TL %85
    Test Drive Unlimited Solar Crown 2.099,00 TL 419,80 TL %80
    STAR WARS Jedi: Survivor Deluxe Edition 3.600,00 TL 900,00 TL %75
