PS5 kutu tasarımı ve kutu içeriği

Tam Boyutta Gör

*Standart sürümün kutusu

Sony dün gerçekleştirdiği etkinlikte PlayStation 5 hakkında yeni bilgileri paylaştı. Yeni nesil konsolun fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. Bugün ise web sayfası güncellendi ve konsol hakkında daha fazla detay ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir

Sony bu ay önemli bir PS5 etkinliği düzenliyor: Konsolun fiyatı açıklanabilir

İki farklı tip PlayStation 5 modeli bizleri bekliyor. Standart sürüm olarak isimlendirilen versiyonda Blu-ray disk girişi bulunurken, dijital sürümde disk girişi yok. Standart sürümün fiyatı 500 dolar, Dijital sürümün fiyatı 399 dolar olarak açıklandı. Türkiye fiyatı henüz bilinmiyor. 12 Kasım’da çıkış yapacak.

Ayrıca Bkz. "Sony'den bir kötü haber daha: PS5 oyunları 80 Euro oluyor"

PS4 ve PS4 Pro kutularında bol miktarda mavi renge yer verilirken PS5’te siyah ve beyaz ağırlıklı tasarım tercih edildiği görülüyor. Firma yavaş yavaş PlayStation’ın mavi renginden uzaklaşıyor. Standart sürümün kutusu beyaz, dijital sürümün kutusu ise siyah renk olacak.

Tam Boyutta Gör

*Dijital sürümün kutusu

Sony, PS4’ün dikey durmasını sağlayan stant için ek ücret talep ediyordu ancak bu defa PS5 kutu içeriğine dahil etmiş. Konsolu dikey olarak masasına yerleştirmek isteyen kullanıcıların ek aksesuar satın alması gerekmeyecek.

PS5 kutu içeriği şöyle:

825GB konsol

DualSense kablosuz kontrol cihazı

Stand

HDMI kablosu

AC güç kablosu

USB kablo

Kullanım Kılavuzu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.