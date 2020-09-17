Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 kutu tasarımı ve kutu içeriği

    Sony yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in kutu tasarımını ve kutu içeriğini paylaştı. Kutu tasarımlarına baktığımızda PS5'in ikonik mavi renginden vazgeçildiği görülüyor.
    2 sa.
    1,6b
    40
    12
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    PS5 kutu tasarımı ve kutu içeriği
    Tam Boyutta Gör

    *Standart sürümün kutusu

    Sony dün gerçekleştirdiği etkinlikte PlayStation 5 hakkında yeni bilgileri paylaştı. Yeni nesil konsolun fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. Bugün ise web sayfası güncellendi ve konsol hakkında daha fazla detay ortaya çıktı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sony bu ay önemli bir PS5 etkinliği düzenliyor: Konsolun fiyatı açıklanabilir

    İki farklı tip PlayStation 5 modeli bizleri bekliyor. Standart sürüm olarak isimlendirilen versiyonda Blu-ray disk girişi bulunurken, dijital sürümde disk girişi yok. Standart sürümün fiyatı 500 dolar, Dijital sürümün fiyatı 399 dolar olarak açıklandı. Türkiye fiyatı henüz bilinmiyor. 12 Kasım’da çıkış yapacak.

    Ayrıca Bkz. "Sony'den bir kötü haber daha: PS5 oyunları 80 Euro oluyor"

    PS4 ve PS4 Pro kutularında bol miktarda mavi renge yer verilirken PS5’te siyah ve beyaz ağırlıklı tasarım tercih edildiği görülüyor. Firma yavaş yavaş PlayStation’ın mavi renginden uzaklaşıyor. Standart sürümün kutusu beyaz, dijital sürümün kutusu ise siyah renk olacak.

    PS5 kutu tasarımı ve kutu içeriği
    Tam Boyutta Gör

    *Dijital sürümün kutusu

    Sony, PS4’ün dikey durmasını sağlayan stant için ek ücret talep ediyordu ancak bu defa PS5 kutu içeriğine dahil etmiş. Konsolu dikey olarak masasına yerleştirmek isteyen kullanıcıların ek aksesuar satın alması gerekmeyecek.

    PS5 kutu içeriği şöyle:

    • 825GB konsol
    • DualSense kablosuz kontrol cihazı
    • Stand
    • HDMI kablosu
    • AC güç kablosu
    • USB kablo
    • Kullanım Kılavuzu


    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 20 dk.
    Digital versiyon en az 5499 TL olur. Diğeri de 6999 TL olur. Şahsen elinde PS4 Pro ve One X olanlar 2 sene daha rahat idare edebilirler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ebavamqko 20 dk.
    Sony yayınladığı görsellerde hep konsolu ergonomik boyutta gibi göstermeye çalıyor ama. 50 cm uzunluğa yakın konsol ve 6kg ya yakın ağırlık. genişlik de 30 cm civarı. maşallah heybetli duruyor... yalnız 825 gb bu işletim sistemi yüklemesinden sonra kalan alan mı yoksa os ve ara dosyalar yüklendikten sonra 800 gb düşer mi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    huseyincarnege (huseyin murteza) 29 dk.
    artık beli bişey 7200tl 7500tl arası bişey gelicek
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SirusBro 1 sa.
    Adamlar resmen dijital alın diyorlar kutu tasarımına bak :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Akbaba89 ( ***) 1 sa.
    Oyun fiyatları el yakacak hiç makul fiyatlarla gelmiyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    clarq26 (Emre Bayram) 1 sa.
    bizim dısardan aldıgımız nvme ssd takabilirmuyuz içine ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bay Robot ( tunc) 2 sa.
    Neden 825?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    burki_rock (Burak Mustafa) 2 sa.
    Kutular nefis duruyor. Bence Digital Edition daha exclusive bir görünüme sahip ( yok ona paramız yeter diye öyle demiyorum :D) Lütfen vicdanlı bir TR fiyatı olsun ya. Şu ortamda çok zor ama 6000 TL çıkış bile çok iyi olur bu durumda. Şuan orta-iyi bir ekran kartlı sistemi 6000 TL civarına toplamak mümkün değil :(
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 12 dk. burki_rock
    Bırakın normalini bu gidişatla dijital versiyon bile 6'ya gelmez...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    assassinjoy (Berk Özdek) 2 sa.
    Neden 825 GB? RDR 2 gibi bir oyun konsolda 120 gb yer kaplıyor. Gelecekte çıkacak oyunların isteyeceği kapasiteyi düşünemiyorum. 2tb veya üst bir sürüm gelir diye bekledim fakat gelmedi.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oly1786 (caner nebi) 1 sa. assassinjoy
    Merak ediyorum, usb-c harici ssd işimizi görmez mi ?

    şimdiden 100 gb barajı geçildi, 5 yıl sonra 200 gb oyunlar gelince nasıl olacak?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BarGoS (barış ) 2 sa.
    freesync olacakmı acaba ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    AwJeezRick +601 lazer__ +199 encuni +195 Murat.Ak +174 Guhong01 +148 rookiecod3r +125 mokoko_TR +109 -BraveHeart- +100 ardakn18 +100 Guaire +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Cem300 2. kez +233 2 Skywalkerx ilk kez +165 3 0ldskool ilk kez +158
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    40 Kişi Okuyor (5 Üye, 35 Misafir) 26 Masaüstü 14 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1642 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    PlayStation 5, ps5 kutu içeriği ve
    4 etiket daha ps5 kutu tasarımı ps5 sony Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası251,5b
    Twitter Profili91,3b
    YouTube Kanalı301b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 dk. Sony'den büyük telefon sevmeyenlere küçük amiral gemisi: Xperia 5 II 6 dk. Yerli proje Trexo Wheels; fonlama hedefini geçti 36 dk. LPG'li araçların AVM otoparklarına girişi hakkında yeni açıklama 1 sa. RX 6900 XT yakından görüntülendi 1 sa. Zırhlı Amfibi Hücum Aracı - ZAHA'nın alabora testi başarıyla tamamlandı 2 sa. Eylül Ayı Boyunca Sürecek Olan Free Fire x La Casa de Papel Etkinliği Bugün Başlıyor! 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN PS5 kutu tasarımı ve kutu içeriği Sonraki Sony A7C tam kare makine; içerik üreticilerini hedefliyor 3 sa. Sony'den bir kötü haber daha: PS5 oyunları 80 Euro oluyor 3 sa. Devil May Cry 5, PlayStation 5’e ışın izleme desteği ile geliyor 14 sa. COD: Black Ops Cold War'dan 'Türkiye'de geçen' PS5 oynanış görüntüleri 14 sa. Yeni God of War resmen duyuruldu! 2021'de geliyor 14 sa. PS Plus Collection duyuruldu: Game Pass rakibi geliyor 14 sa. PS5 fiyatı resmen açıklandı! İşte dijital ve diskli PS5 fiyatları 15 sa. iOS 14 güncellemesi çıktı, şimdi indirin! 15 sa. Apple Watch'lara uyku takibi özelliği getiren watchOS 7 güncellemesi çıktı! 15 sa. iPadOS 14 çıktı! İşte yenilikler ve güncelleme alan modeller 16 sa. Samsung dünyanın en küçük eğimine sahip katlanabilir OLED ekranını duyurdu 17 sa. GoPro Hero 9 Black duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 17 sa. Büyük etkinlik öncesinde PS5 fiyatları sızdırıldı! 19 sa. SpaceX, Starship'te vites artırıyor: 20 kilometre yüksekliğe çıkacak 19 sa. Makyajlı Hyundai i30 N'den ilk görüntü geldi 20 sa. Turksat 5A uydumuz SpaceX Falcon ile uzaya gidiyor 20 sa. SteelSeries Arctis 9 kablosuz oyuncu kulaklığı duyuruldu 21 sa. Dünyanın en büyük teknik servisi CPR (Cell Phone Repair) Türkiye'de 21 sa. AMD RDNA2 ile birlikte AV1'e destek sunacak 21 sa. Nvidia RTX 3080 inceleme | 4K 60FPS Ray Tracing ve ötesi! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi
    DonanımHaber
    Amazon Türkiye’den dev hamle: Amazon Prime Türkiye’de!
    DonanımHaber
    Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları belli oldu
    DonanımHaber
    PS5 fiyatı resmen açıklandı! İşte dijital ve diskli PS5 fiyatları
    DonanımHaber
    Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye Fiyatları Resmi Siteden...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Mafia: Definitive Edition PC Sistem Gereksinimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    💰Dolar=7,50 - Euro=8,81 - Altın=468 | 17 EYLÜL💰
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız