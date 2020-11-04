XCOM 2 Collection iOS için yarın Android için seneye çıkacak

Yayıncılığını 2K'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Feral Interactive'in yaptığı strateji türünün önemli oyunlarından biri olan XCOM 2 Collection'ın Android için yayın tarihi açıklandı. iOS için olan çıkış tarihi ise önceden biliniyordu.
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XCOM 2 Collection, iOS cihazlar için yarın, yani 5 Kasım'da yayınlanacak. Şu anda 229.99 TL'den App Store üzerinde ön siparişe açık durumda. XCOM 2 Collection, iPhone 7 Plus ver üzeri modelleri destekliyor, iPad için ise iPad mini 5. jenerasyon ve üzeri modelleri destekliyor. Oyunu oynayabilmeniz için sistemin 13.1 veya sonraki güncellemelerini yapmış olmanız lazım. Oyun 8.5GB büyüklüğünde ancak oyunu indirirken sorun yaşamamanız için 17GB boş alan ayırmanız tavsiye ediliyor.
Ayrıca geçtiğimiz gün oyunu geliştiren stüdyo Feral Interactive, oyunun Android sürümü için de bir açıklama yaptı. Ne yazık ki net bir çıkış tarihi verilmedi ancak yapılan paylaşıma göre oyunun seneye çıkması planlanıyor. Bahsi geçen paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Umarım bu da öyle olmaz. Birde masa üstünde çok daha güzel gözüküyordu.