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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    XCOM 2 Collection iOS için yarın Android için seneye çıkacak

    Strateji türünün önemli oyunlarından biri olan XCOM 2 Collection, iOS cihazlar için yarın çıkışını yapacak. Android cihazlar için ise net bir çıkış tarihi henüz yok.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    XCOM 2 Collection iOS için yarın Android için seneye çıkacak
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    Yayıncılığını 2K'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Feral Interactive'in yaptığı strateji türünün önemli oyunlarından biri olan XCOM 2 Collection'ın Android için yayın tarihi açıklandı. iOS için olan çıkış tarihi ise önceden biliniyordu.

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    XCOM 2 Collection, iOS cihazlar için yarın, yani 5 Kasım'da yayınlanacak. Şu anda 229.99 TL'den App Store üzerinde ön siparişe açık durumda. XCOM 2 Collection, iPhone 7 Plus ver üzeri modelleri destekliyor, iPad için ise iPad mini 5. jenerasyon ve üzeri modelleri destekliyor. Oyunu oynayabilmeniz için sistemin 13.1 veya sonraki güncellemelerini yapmış olmanız lazım. Oyun 8.5GB büyüklüğünde ancak oyunu indirirken sorun yaşamamanız için 17GB boş alan ayırmanız tavsiye ediliyor.

    Ayrıca geçtiğimiz gün oyunu geliştiren stüdyo Feral Interactive, oyunun Android sürümü için de bir açıklama yaptı. Ne yazık ki net bir çıkış tarihi verilmedi ancak yapılan paylaşıma göre oyunun seneye çıkması planlanıyor. Bahsi geçen paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk oyun iOS’e geldiğinde dönemin en iyi iPad’inde bile kare atlıyordu.



    Umarım bu da öyle olmaz. Birde masa üstünde çok daha güzel gözüküyordu.
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    SERDARbdrm (Serdar SSS) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ps3 de enemy unknown oynamistim, cok sevdigim icin android de enemy within alip oynadim. Muhtesem bir oyun bence. Android icin ciktiginda bunu da almayi cok isterim. Fiyat biraz ucuk ios icin, umarim android daha ekonomik olur.
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    assassinjoy (Berk Özdek) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ps Plus ücretsiz verdiğinde oyunu oynamıştım. Eğlenceli oyun fakat mobil platformda 229 tl vermek mantıklı mı pek sanmıyorum.
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