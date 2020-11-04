Pokemon GO daha yıl bitmeden 1 milyar dolar hasılatı geçti

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2016 yılında yayınlanan ve ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede büyük bir popülerliğe ulaşan oyun Pokemon GO'nun, bu yıla dair istatistikleri paylaşıldı. Her ne kadar bu yıl daha bitmemiş olsa da şimdiden önceki yıla ait olan kendi istatistiklerini geride bıraktı.

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2016 yılından sonra yavaş yavaş Türkiye'de popülerliğini kaybeden ancak yurt dışında hala belirli bir kitlesi olan Pokemon GO'nun 2020 yılı istatistikleri oldukça ilginç. Pokemon Go, daha yılın bitmesinde iki ay kala 1 milyar dolar hasılatı geçmiş durumda. Geçtiğimiz yılın tamamında 902 milyon dolar hasılat elde ederken, oyunun çıktığı yıl 832 milyon dolar hasılat elde etmiş. 2020 yılı istatistikleri bir önce yılın ilk 10 ayına göre %30 artış göstermiş.

Gelirdeki bu artışın sebebi olarak biricil sırada Covid-19 salgını gösteriliyor. Oyuncular eve kapanıp oyunda kendilerini geliştiremedikleri için arayı kapatmak adına oyun içi satın alımlara yüklenmiş olabilir. Yıllara göre yapılan tabloyu aşağıda bulabilirsiniz.

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