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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pokemon GO daha yıl bitmeden 1 milyar dolar hasılatı geçti

    Pokemon markasının son dönemlerdeki en popüler işi olan Pokemon GO, daha yıl bitmeden 1 milyar dolar hasılatı geçti ve 2020 en fazla gelir elde ettiği yıl oldu.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Pokemon GO daha yıl bitmeden 1 milyar dolar hasılatı geçti
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    2016 yılında yayınlanan ve ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede büyük bir popülerliğe ulaşan oyun Pokemon GO'nun, bu yıla dair istatistikleri paylaşıldı. Her ne kadar bu yıl daha bitmemiş olsa da şimdiden önceki yıla ait olan kendi istatistiklerini geride bıraktı.

    Ayrıca Bkz. "Politik macera oyunu George Orwell's Animal Farm mobil cihazlar ve PC için 10 Aralık'ta çıkacak"

    2016 yılından sonra yavaş yavaş Türkiye'de popülerliğini kaybeden ancak yurt dışında hala belirli bir kitlesi olan Pokemon GO'nun 2020 yılı istatistikleri oldukça ilginç. Pokemon Go, daha yılın bitmesinde iki ay kala 1 milyar dolar hasılatı geçmiş durumda. Geçtiğimiz yılın tamamında 902 milyon dolar hasılat elde ederken, oyunun çıktığı yıl 832 milyon dolar hasılat elde etmiş. 2020 yılı istatistikleri bir önce yılın ilk 10 ayına göre %30 artış göstermiş. 

    Gelirdeki bu artışın sebebi olarak biricil sırada Covid-19 salgını gösteriliyor. Oyuncular eve kapanıp oyunda kendilerini geliştiremedikleri için arayı kapatmak adına oyun içi satın alımlara yüklenmiş olabilir. Yıllara göre yapılan tabloyu aşağıda bulabilirsiniz.

    Pokemon GO daha yıl bitmeden 1 milyar dolar hasılatı geçti
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    55 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    V.avci (Volkan Avcı) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir ara biZde oynadık
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ummadık taşın baş yarması gibi beğenmediğimiz oyuna baksen.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben de aynı şeyi yazmaya gelmiştim, bu oyunu oynayan kaldı mı ? Bir ara baya meşhurdu.
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    celik44 (hmt çlk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunu oynayan var mıymış
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