    Apple’ın korktuğu başına geldi: App Store büyüme ivmesini kaybetti

    Bugüne kadar hep rekor büyümelerle tanıdığımız App Store harcama davranışları yeni yıla girerken tam tersine döndü. Kullanıcılar artık alternatif mağazaları tercih ediyor. 

    App Store Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği’nin Apple App Store üzerinde üçüncü taraf uygulama mağazalarına uygulanan engelin kaldırılması ve faaliyetlerine izin verilmesi kararının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. Kullanıcılar üçüncü taraf mağazalara büyük ilgi gösteriyor. 

    App Store eriyor

    Yapılan araştırmalara göre yaz aylarından bu yana App Store, büyüme ivmesini büyük ölçüde kaybetti. Temmuz 2025 döneminde yıllık bazda %12 olarak ölçülen harcama büyüme oranı, Ekim 2025 döneminde yüzde 9, Kasım 2025 döneminde yüzde 6 olarak ölçüldü. 

    Bunun en büyük sebebi üçüncü taraf uygulama mağazalarına olan yönelim. Diğer sebepler ise geliştiricilere uygulanan komisyon oranlarının düşürülmesi ve üçüncü taraf ödeme sistemlerine izin verilmesi. 

    Özellikle mağazadaki en yüksek gelir kalemlerinden biri olan oyun kategorisinde yıllık bazda %2’ye varan harcama düşüşü rapor edildi. En büyük pazarlar arasında yer alan ABD, Japonya, Birleşik Krallık ve Kanada’da da harcamalarda yüzde 52 civarında yavaşlama yaşanıyor. 

    App Store platformunda yaşanan düşüş diğer bölümlerin büyümesi ile telafi edilmiş durumda. Apple’ın Servisler bölümü halen şirketin lokomotifi konumunda. Yine de önümüzdeki dönemde harcama büyüme oranının toparlanması zor görünüyor. 
     

