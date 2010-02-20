XFX bazı ekran kartlarıyla birlikte Alien vs. Predator oyununu hediye ediyor

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Önde gelen ekran kartı üreticilerinden XFX, yaptığı açıklamayla ATi Radeon HD 5770 ve üstü modellerde Alien ve. Preadator oyununu hediye edeceğini açıkladı. Rebellion firmasının iddialı yapımlarından biri olan Alien vs.Predator oyununu ekran kartlarıyla birlikte ücretsiz sunarak fark yaratmak isteyen XFX, sınırlı sayıda olacak bu "bundle" kampanyası için şu modelleri uygun görmüş;



- Radeon HD 5970 (model HD-597A-CNBV)

- Radeon HD 5870 (model HD-587A-ZNFV ve HD-587X-ZNFV)

- Radeon HD 5850 (model HD-585A-ZNFV ve HD-585X-ZAFV)

- Radeon HD 5770 (model HD-577A-ZNFV ve HD-577X-ZNFV)

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