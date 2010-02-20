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XFX bazı ekran kartlarıyla birlikte Alien vs. Predator oyununu hediye ediyor

9 yıl
10,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX bazı ekran kartlarıyla birlikte Alien vs. Predator oyununu hediye ediyor
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Önde gelen ekran kartı üreticilerinden XFX, yaptığı açıklamayla ATi Radeon HD 5770 ve üstü modellerde Alien ve. Preadator oyununu hediye edeceğini açıkladı. Rebellion firmasının iddialı yapımlarından biri olan Alien vs.Predator oyununu ekran kartlarıyla birlikte ücretsiz sunarak fark yaratmak isteyen XFX, sınırlı sayıda olacak bu "bundle" kampanyası için şu modelleri uygun görmüş;

- Radeon HD 5970 (model HD-597A-CNBV)
- Radeon HD 5870 (model HD-587A-ZNFV ve HD-587X-ZNFV)
- Radeon HD 5850 (model HD-585A-ZNFV ve HD-585X-ZAFV)
- Radeon HD 5770 (model HD-577A-ZNFV ve HD-577X-ZNFV)

XFX bazı ekran kartlarıyla birlikte Alien vs. Predator oyununu hediye ediyor
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CeFurkan 9 yıl
oyun hediyeli ekran kartı alınca baya fark oduyoruz
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dellino 9 yıl
CeFurkan

oyun hediyeli ekran kartı alınca baya fark oduyoruz

Ödenen fark oyunun normal satış fiyatına gelmesi, bundle ı anlamsız kılıyor.
Aynı fiyata ya da çok cüzi bir fark ile hediyeli olursa etkli bir kampanya olur..
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IgorStravinsky 9 yıl
Hala oyunların SS'lerine inanan yoktur heralde.
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MsS 9 yıl

Tolga*

Hala oyunların SS'lerine inanan yoktur heralde.


Ben inanıyorum.(sahte olduğuna inanıyorum,ama inanıyorum sonuçta)
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CoreXXX 9 yıl
consola çıkan oyun için yorum yapıyorsunuz. pc için olanın bürtün video ve ss lerinde grafikler harika nerden uyduroyusunuz bunları. amaç atiyi karalamak sanırım:D
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wayerlatsou 9 yıl
aslında kartın yüzeyini aliens vs predator kesitleriyle süsleselerdi çok süper olurdu çok hoş bi görünüm olurdu saygılar
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Batuist 9 yıl
Umarım bundle olarak vereceklerse DVD içerisinde verirler.. oyun 16GB inmez Türkiye şartlarında kolay kolay..
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TiesTorN 9 yıl
bakın ne kadar iddialı bir oyun gerçekten...

gamespot.com/...
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SupermanPrime 9 yıl
tamda XFX'e göre bir oyun
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740mx300 9 yıl
Haber için teşekkürler
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erolsipar 9 yıl
tr-expres sitesi size yardımcı olur
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MsS 9 yıl
Keşke bekleseydik...
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