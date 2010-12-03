XFX, Medal of Honor hediyeli Radeon HD 6850 ve HD 6870 modellerini kullanıma sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bir süre önce Nvidia tabanlı ekran kartı üretimini durdurarak sadece AMD Radeon serisi ile yola devam etme kararı alan XFX, Medal of Honor oyununu hediye ettiği iki yeni ekran kartı hazırladı. Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerini temel alan yeni kartlar, tasarım olarak XFX çizgilerini taşıyor ve oyun tutkunları için Medal of Honor ile birlikte geliyorlar. Yurt dışı için tüketim çılgınlığının yaşandığı "noel" dönemindeki tüketim çılgığınlığı için hazırlanan özel kartların sadece elektronik ticaret sitesi Komplett üzerinden satılacağı açıklandı.
Medal of Honor'ın hediye edildiği özel modellerin, Radeon HD 6800 serisinin standart kutu içeriğine sahip temsilcilerine kıyasla biraz daha pahalı olmaları bekleniyor.
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CIK. 5850 veya 5870 lazım sana CF için.
harikasın kardeş çok sağol :)
yada gtx 470i satmak
Tam satılcak zaman nvidia gtx570'i AMD'de 6900 serisini sunacak yakın zamanda :)
Gördüğüm kadarıyla sadece bir tane çıktı şimdiye kadar.
donanimhaber.com/...
Ahah buna katılıyorum. MOH baya kötü bir oyun