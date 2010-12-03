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XFX, Medal of Honor hediyeli Radeon HD 6850 ve HD 6870 modellerini kullanıma sunuyor

8 yıl
13,7b
1
27
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX, Medal of Honor hediyeli Radeon HD 6850 ve HD 6870 modellerini kullanıma sunuyor
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Bir süre önce Nvidia tabanlı ekran kartı üretimini durdurarak sadece AMD Radeon serisi ile yola devam etme kararı alan XFX, Medal of Honor oyununu hediye ettiği iki yeni ekran kartı hazırladı. Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerini temel alan yeni kartlar, tasarım olarak XFX çizgilerini taşıyor ve oyun tutkunları için Medal of Honor ile birlikte geliyorlar. Yurt dışı için tüketim çılgınlığının yaşandığı "noel" dönemindeki tüketim çılgığınlığı için hazırlanan özel kartların sadece elektronik ticaret sitesi Komplett üzerinden satılacağı açıklandı.

Medal of Honor'ın hediye edildiği özel modellerin, Radeon HD 6800 serisinin standart kutu içeriğine sahip temsilcilerine kıyasla biraz daha pahalı olmaları bekleniyor.

XFX, Medal of Honor hediyeli Radeon HD 6850 ve HD 6870 modellerini kullanıma sunuyor
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DH Misafiri 8 yıl
Bende 5850 var, acaba yanına 6870 takıp ikisini birlikte çalıştırabilir miyim? Yoksa 2 kartta aynı mu olması lazım?
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IgorStravinsky 8 yıl

DH Misafiri

Bende 5850 var, acaba yanına 6870 takıp ikisini birlikte çalıştırabilir miyim? Yoksa 2 kartta aynı mu olması lazım?

CIK. 5850 veya 5870 lazım sana CF için.
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KODTECH 8 yıl
Bir sitede SLI ile ilgili çok güzel bilgiler var arkadaşlar. Burada amd ve intel anakartlarda destek olsun olmasın geliştirilen yazılım ile SLI yapma imkanı sunulmuş. Detaylı bilgi xdevs.com/...
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eneshatipoglu 8 yıl

-ExTReMe-

Bir sitede SLI ile ilgili çok güzel bilgiler var arkadaşlar. Burada amd ve intel anakartlarda destek olsun olmasın geliştirilen yazılım ile SLI yapma imkanı sunulmuş. Detaylı bilgi xdevs.com/...



harikasın kardeş çok sağol :)
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Cremiesto 8 yıl
Powercolor 6870 PCS+ Referans soğutma mı bilmiyorum ama en farklı 6870 galiba o
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eneshatipoglu 8 yıl
gtx 470 aldığıma o kadar pişmanım ki sli yapıcaktım alacağım anakartın(msi 890gxm-g65)desteklemediğini öğrenince keşke 6870 alsaydım cf yapardım hemde bu anakarta uyardı.hem daha az güç tüketirdi.6870 cf 380 watt çekiyor gtx470 sli 550 aradaki farka bakarmısın.şimdi mecburen sli yapmak için intel sisteme geçmek zorundayım.
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Del Murder 8 yıl

eneshatipoglu

gtx 470 aldığıma o kadar pişmanım ki sli yapıcaktım alacağım anakartın(msi 890gxm-g65)desteklemediğini öğrenince keşke 6870 alsaydım cf yapardım hemde bu anakarta uyardı.hem daha az güç tüketirdi.6870 cf 380 watt çekiyor gtx470 sli 550 aradaki farka bakarmısın.şimdi mecburen sli yapmak için intel sisteme geçmek zorundayım.

yada gtx 470i satmak

Tam satılcak zaman nvidia gtx570'i AMD'de 6900 serisini sunacak yakın zamanda :)
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ogiwan 8 yıl
bknz:"Medal of Honer"
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_SeRHaT_ 8 yıl
Neden hala özel soğutmalı 6870 yapılmıyor, hiç özel soğutmalı 6870 gören var mı? Kutu tasarımı ve yanındaki oyun güzel olmuş.
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miscellaneous 8 yıl
bence referans soğutma sistemi güzel ondan yapmıo olabilirler
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damn2u 8 yıl

_SeRHaT_

Neden hala özel soğutmalı 6870 yapılmıyor, hiç özel soğutmalı 6870 gören var mı? Kutu tasarımı ve yanındaki oyun güzel olmuş.


Gördüğüm kadarıyla sadece bir tane çıktı şimdiye kadar.


donanimhaber.com/...
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remiles01 8 yıl
mario hediye etseydi daha iyiydi.
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Temren 8 yıl

remiles01

mario hediye etseydi daha iyiydi.


Ahah buna katılıyorum. MOH baya kötü bir oyun
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stevan 8 yıl
Xfx işini biliyor
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Rey Leon 8 yıl
aga gigabyte neden cıkarmadı hala özel tasarımlı kartları ya bekle bekle gtx 560 cıkacak daha özel tasarımlı hd 6870 cıkmadı gigabytn ın
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