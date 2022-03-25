Xiaomi 12 Lite'ın teknik özellikleri ortaya çıktı

Bu yılın başlarında Xiaomi, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X akıllı telefonlarını küresel pazara tanıttı. Çok yakında, kadro Xiaomi 12 Ultra ve Xiaomi 12 Lite modelleriyle genişleyecek.

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Snapdragon 778G işlemci ile geliyor

Xiaomi 12 Lite, 2203129G model numarasıyla Geekbench'te ortaya çıktı. Yayınlanan test sonuçlarına göre Xiaomi 12 Lite, maksimum 2,4 GHz saat hızına sahip sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 778G işlemciyi temel alıyor. Test, 8 GB RAM'e sahip bir akıllı telefonda yapıldı, ancak daha uygun fiyatlı bir yapılandırmanın da olması bekleniyor. Cihaz tek ve çok çekirdek testlerinden sırasıyla 788 ve 2864 puan aldı.

Tam Boyutta Gör

Test, akıllı telefonun diğer özelliklerini açıklamıyor, ancak bu bilgiler daha önce ortaya çıkmıştı. Yaklaşan cihaz, 2400x1080 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran, stereo hoparlörler ve 64 megapiksel Samsung ISOCELL GW3 ana sensörlü üçlü arka kamera ile gelecek. Xiaomi 12 Lite'ın duyuru tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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